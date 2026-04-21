Специалист лесного отдела провела урок пожарной безопасности для юннатов Пскова

Инженер по лесопользованию лесного отдела министерства природных ресурсов и экологии Псковской области посетила Эколого-биологический центр Пскова с лекцией на тему «Берегите лес от пожаров». Встреча состоялась с обучающимися по образовательной программе «Животные и континенты» в рамках изучаемой темы «Экологические катастрофы», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве. 

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Псковской области

В начале занятия с юннатами поговорили о физико-географической характеристике и природных зонах Псковской области, основных лесообразующих породах. Затем перешли к вопросу лесных пожаров: разобрали их виды, скорость и высоту распространения, температуру в эпицентре, причины возникновения и экологические последствия.

Особое внимание было обращено на правила поведения в пожароопасный период: не бросать тлеющие спички и другие легковоспламеняющиеся материалы на сухую траву, не заниматься палом сухой травы, воздержаться от разведения костров.

«Лесной пожар - одна из самых опасных и страшных стихий, которая может привести к необратимым последствиям. Остановить такую стихию могут только профессионалы своего дела – лесные пожарные. Ребята увлеченно познакомились с деятельностью Противопожарного лесного центра, работой системы видеомониторинга "Лесохранитель" и единой диспетчерской службы», - рассказали в министерстве.

Особый интерес у юных экологов вызвал конкурс детского рисунка «Берегите лес о пожаров!».

В завершение мероприятия все участники получили красочные агитационные брошюры, карманные календарики и блокноты.

В министерстве отметили, что такие встречи призваны повысить безопасность детей в местах отдыха, донести важность предотвращения лесных пожаров и сохранения природных ресурсов.

Реклама на ПЛН

