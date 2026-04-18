Бежали со всех ног! — чем опасен пал травы

С приходом тепла Псковская область начинает гореть. То там, то здесь происходят поджоги прошлогодней травы. Региональное управление МЧС ежегодно напоминает о том, что весенний пал несет огромную опасность для природы, имущества и жизни людей, а также об ответственности за это вплоть до уголовной. Но каждый год находятся «особо одаренные» люди, свято верящие в то, что уничтожение растительности способствует удобрению почвы.

Сколько гектаров земли в регионе пострадало от палов травы в этом году, почему такая «традиция» опасна и к каким последствиям может привести, узнала Псковская Лента Новостей.

Жег траву - сгорела баня

«С начала 2026 года, по состоянию на 16 апреля, на территории Псковской области зарегистрировано 155 фактов горения сухой травянистой растительности. Общая площадь таких горений составила свыше 192 гектаров», - сообщили ПЛН в региональном управлении МЧС.

И напомнили, что сжигание сухой растительности и разведение костров в ветреную погоду могут привести к серьёзным последствиям. Потому что огонь распространяется мгновенно - ветер переносит искры на сотни метров.

Палы травы опасны в первую очередь тем, что при сильном ветре возможен переход огня на здания, строения, сооружения. И в этом году такие случаи были. Так, на территории региона зарегистрировано два факта техногенных пожаров, причиной которых явился пал сухой травянистой растительности.

«Первый произошел 29 марта в деревне Темерево Псковского муниципального округа. В результате пожара сгорели жилой дом и хозяйственная постройка на одном участке и бесхозное строение на другом. Мужчина сжигал мусор на своем участке, решил поджечь траву с целью очистки участка, трава загорелась, он пытался потушить вручную, но огонь перекинулся еще на два участка. Соседи вызвали пожарную охрану», - рассказали в МЧС.

Аналогичный случай зафиксирован 15 апреля в деревне Красиково Печорского муниципального округа. Там в результате пожара сгорели баня и две хозяйственные постройки.

Также не стоит забывать, что палы травы могут причинить вред здоровью людей. «В 2019 году в Опочецком муниципальном округе от пала травы погиб гражданин. Похожий случай произошел в 2021 году в Великих Луках. В обоих случаях граждане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легли на траву полежать и во сне получили ожоги, не совместимые с жизнью», - рассказали подробности в МЧС.

Огонь может перекинуться и на лесной фонд. «В этом году в области пожароопасный сезон мы открыли раньше, чем в прошлом. Уже столкнулись с первым пиком весенних пожаров. Одна из причин возникновения огня на землях лесного фонда - его переход с сопредельных земель сельхозназначения и земель иных категорий», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

По его словам, было ликвидировано девять пожаров. В большинстве случаев причиной их был человеческий фактор. «Поэтому мы призываем жителей области не поджигать сухую траву. Это категорически нельзя делать, потому что из-за этого возникают очень большие пожары на землях сельхозназначения. Мнение о том, что это приносит какую-то пользу природе, глубоко ошибочно. Ничего, кроме вреда, выжигание растительности не наносит. Нужно любить природу и нужно уважать чужой труд, потому что одна брошенная спичка может нанести не только большой вред окружающей среде, но и заставить работать большое количество людей в очень непростых условиях. Потому что лесной пожар - это стихия, и ликвидация его очень непростая», - сказал он.

Под угрозой флора и фауна

Но даже если огонь не доходит до лесного массива, он все равно причиняет много вреда природе. К сожалению, от действий людей страдают флора и фауна заповедных территорий. Совсем недавно, 14 апреля, произошел довольно большой по площади ландшафтный пожар у Труворова городища в Изборске. «К сожалению, такая проблема, как пал травы, актуальна для музея-заповедника «Изборск», для наших территорий. Из года в год находятся люди, которые поджигают траву», - рассказала заместитель начальника отдела охраны заповедных территорий музея-заповедника Анна Мартынова.

По ее словам, вред от таких пожаров несомненный: «Если ветер сильный, то фронт огня может перемещаться со скоростью до 25-30 км в час. Он поражает большие площади, может дойти до жилых построек, может дойти до лесов, до торфяников, - а это уже совершенно другой уровень ЧС».

Анна Мартынова заметила, что торфяники могут долго тлеть - даже годами. Торфяной пожар потушить очень сложно, потому что горение происходит на глубине в среднем 30-50 сантиметров и может пойти вглубь. В итоге образуются пустоты, которые с поверхности не заметны и опасны тем, что туда может провалиться человек.

Ландшафтные пожары вредят растениям, огонь повреждает их корневую систему. «Из-за этого обедняется видовой состав флоры. Также огонь уничтожает верхний плодородный слой почвы - гумус, состоящий из мертвого органического вещества. Он служит своеобразным панцирем для почвы, в том числе защищает ее от ветровой или водной эрозии. И когда он разрушается, растения не получают необходимые им минеральные вещества», - пояснила она.

Огнем могут быть уничтожены и редкие краснокнижные виды растений. «Недавно у нас достаточно масштабный пол травы произошел. Когда я прибыла на место происшествия и увидела эту дымовую завесу, из-за которой ничего не видно, подумала, что совсем беда случилась. Несколько левее от Городищенского озера есть ботанический объект - Сухое болото, где произрастают редкие растения, занесенные в Красную книгу Псковской области. Среди них есть росянка круглолистная и жирянка обыкновенная - растения-хищники. Еще бы чуть-чуть, и огонь дошел до Сухого болота. К счастью, пожарная бригада успела все потушить», - рассказала Анна Мартынова.

Сотрудник заповедника также обратила внимание на то, что помимо растений, от огня погибают животные и птицы, которые устраивают гнезда в траве. «У нас неподалеку от городища обитает небольшая стайка куропаток. Когда произошло возгорание, эти куропатки почувствовали дым, раскричались и просто разлетелись в разные стороны. До места, где находятся гнезда с птенцами, огонь не дошел. Надеюсь, что они к своим гнездам вернутся», - предположила она.

В связи с тем, что огонь распространяется очень быстро, не все животные успевают убежать. «В первую очередь детеныши. У зайцев помет находится в теплом, укромном местечке посреди травы. И гнездо с зайчатами может сгореть во время пала травы», - заметила заместитель начальника отдела охраны заповедных территорий музея-заповедника.

Анна Мартынова напомнила, что на территории заповедника также водятся змеи и ящерицы, и они тоже не могут передвигаться быстрее огня: «Во время тушения пожара специалисты делились тем, что спасли пару ящериц. Они бежали со всех ног, огонь их чуть не настиг. И человек их успел взять в руки и выпустить подальше от огня».

Сотрудник музея напомнила, что на заповедной территории нельзя жечь костры, бросать окурки на землю. «Любая спичка, любая непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Поэтому ни в коем случае никакого открытого огня на территории заповедника, и в целом в природе, в лесу! Особенно сейчас, в весеннее время года, нужно быть очень аккуратным», - сказала она.

Важно!

За «неаккуратность», а тем более - за намеренный поджог сухой травы нарушителям грозит ответственность. Иногда даже уголовная.

«На территории Псковской области, как и на всей территории Российской Федерации, действует кодекс об административных правонарушениях, а также уголовный кодекс. В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа», - напомнили в региональном управлении МЧС.

Для граждан он составит от 5 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; для юрлиц - от 300 до 400 тысяч рублей. Если на территории конкретного муниципального образования или на территории всей Псковской области установлен особый противопожарный режим, то размер штрафа увеличивается вдвое.

А в случае, если в результате пала сухой травянистой растительности причинен крупный ущерб, превышающий 250 тысяч рублей, образуется состав преступления, предусмотренный статьей 168 УК РФ. Наказание за такое деяние предусматривает до одного года лишения свободы.

Чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий, нужно всего лишь соблюдать требования законодательства и проявлять уважение к природе.

Также в случае обнаружения возгорания, пожарные не советуют тушить огонь самостоятельно, особенно если он быстро распространяется. Лучше позвонить по телефонам: «101» или «112».

