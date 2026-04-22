 
Общество

Аптечный пункт открыли в плюсском селе Ляды

Аптечный пункт открыли в плюсском селе Ляды 22 апреля. Об этом сообщила глава Плюсского округа Наталья Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«Для большого города или поселка это не было бы столь значимым событием. А для удалённого почти на 50 км от райцентра села и для окрестных деревень это очень важно - иметь свою аптеку с широким ассортиментом лекарственных и медицинских средств», - пишет Наталья Иванова. 

 

По славам главы округа, такая возможность появилась у сельчан благодаря неравнодушию самих жителей села, которые озвучивали этот вопрос на встречах со главой и депутатами округа, а также совместной работе правительства области и лично первого вице-губернатора Веры Емельяновой, председателя областного Собрания Александра Котова. Отдельные слова благодарности Наталья Иванова высказала в адрес АО «Псковская фармация».  

«Как пояснила Наталья Николаевна (Иванова, директор АО "Псковская фармация" - ред.), это не окончательный ассортимент, его будут пополнять, исходя из спроса жителей! Кстати, работает в аптеке местный житель, которая не испугалась освоить новую для себя профессию фармацевта, Мохова Полина Юрьевна! Пожелаем все вместе ей успехов!» - добавила глава округа. 

Наталья Иванова пожелала жителям села Ляды крепкого здоровья.  

Ранее аптеку планировали открыть к майским праздникам. 

Жители жаловались на отсутствие аптеки с мая 2025 года. 

