Аптека в плюсском селе Ляды откроется к майским праздникам

Аптека в селе Ляды Плюсского округа откроется к майским праздникам. Об этом пишет глава округа Наталья Иванова в соцсети «ВКонтакте».

«В 2025 году по обращениям жителей села Ляды мы работали над вопросом открытия аптеки. Благодаря совместным усилиям удалось решить этот вопрос положительно», - пишет Наталья Иванова.

По её словам, вопрос передачи помещения в аренду занял времени больше, чем было обозначено вначале. Связано это с удаленностью руководства сети магазинов и необходимостью согласования на всех уровнях.

В настоящее время договор аренды помещения подписан, в помещении под аптеку (в магазине «Пятерочка») проведён косметический ремонт, смонтированы вытяжки и собрано необходимое оборудование. На получение разрешительных документов необходим месяц.

«Благодарю АО "Псковская фармация" и директора Наталию Иванову за упорство и желание решить этот вопрос в интересах жителей села Ляды и окрестных деревень», - отметила глава округа.

Как пояснила директор АО «Псковская фармация» Наталия Иванова, в ассортименте будет необходимый перечень лекарственных и медицинских средств, а также учтут потребности жителей. Аптеку планируют открыть к 1 мая.