Аптека в плюсском селе Ляды откроется к майским праздникам

Аптека в селе Ляды Плюсского округа откроется к майским праздникам. Об этом пишет глава округа Наталья Иванова в соцсети «ВКонтакте».
По её словам, вопрос передачи помещения в аренду занял времени больше, чем было обозначено вначале. Связано это с удаленностью руководства сети магазинов и необходимостью согласования на всех уровнях.
В настоящее время договор аренды помещения подписан, в помещении под аптеку (в магазине «Пятерочка») проведён косметический ремонт, смонтированы вытяжки и собрано необходимое оборудование. На получение разрешительных документов необходим месяц.
Как пояснила директор АО «Псковская фармация» Наталия Иванова, в ассортименте будет необходимый перечень лекарственных и медицинских средств, а также учтут потребности жителей. Аптеку планируют открыть к 1 мая.