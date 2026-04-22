Из скромной девочки в модели — Мисс Великие Луки-2024 о преображении на конкурсе красоты

Фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки» помогает не только завести новые знакомства, но и раскрыть себя. Такое мнение высказала Мисс Великие Луки-2024 Анастасия Симакина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фестиваль очень сильно помог мне раскрыть себя. Я была очень скромной и скованной девочкой, у меня не было опыта на сцене. Этот конкурс помог раскрыть внутренний потенциал, дал много знакомств и предложений в моделинге. Почти со всеми участницами я общаюсь и нахожусь в хороших отношениях», — отметила Анастасия Симакина.

Отвечая на вопрос о возможных сложностях проекта, молодая участница пояснила, что ей было сложно побороть боязнь сцены.

«Выходить на сцену было очень страшно, особенно впервые. Ты выходишь и не понимаешь, что делать. Но благодаря поддержке коллег ты понимаешь, что все чему-то учатся. Самая главная поддержка - от родных и тех людей, которые с тобой рядом», — поделилась девушка.

И вот, когда корона заняла свое законное место на полке Анастасии Семакиной, юная Мисс испытала смешанные чувства:

«Первое время я не верила, что это правда, что у меня получилось. У меня корона стоит в комнате прямо на полочке, передо мной. Но каждое утро, когда я просыпаюсь, я вспоминаю о конкурсе, о девочках, и внутри пробирает гордость за себя. Я смогла. Я прошла все вот это».

Будущим участницам фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» Анастасия Семакина пожелала не сдаваться.

«Идите до конца, не сдавайтесь. Каждая девушка по-своему красива и талантлива. У каждой есть своя изюминка. Желаю, чтобы вы всегда добивались того, чего действительно хотите», — резюмировала Мисс Великие Луки-2024.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая. В полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.