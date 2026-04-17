Состоялось открытие фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026»

Тожественное открытие шестого фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» состоялось в гостинице «Луки-сервис» и кафе-пиццерии «Арка», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: Федор Егоров

В рамках мероприятия участницы получили свои фирменные ленты, эксклюзивный головной убор и диплом. Теперь они по праву могут называть себя полуфиналистками проекта.

В рамках открытия прозвучали напутственные слова от специальных гостей: GrandMa Planet — Светланы Шумейко, Миссис «Душа России-2025» — Кристины Разумович, «Мисс Псковская область-2025» — Алины Жолобовой и других титулованных королев. Также с творческими посланиями выступили «Миссис Великие Луки-2021» Светлана Фетисова, «Миссис Великие Луки классик-2024» Ольга Бируля и другие участницы конкурса красоты прежних лет.

«Открытие фестиваля стало отличной диалоговой площадкой для обсуждения проектов в рамках мероприятия и ожиданий от событий, которые предстоят полуфиналисткам», - отметили организаторы.

Большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая. В полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.