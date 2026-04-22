Миссис Великие Луки-2025 рассказала о красоте после 45, поддержке мужа и утренней зарядке

Действующая Миссис Великие Луки-2025 в категории «Классик» (для женщин старше 45 лет) Юлия Носова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в преддверии шестого фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» раскрыла секрет семейной гармонии и ответила хейтерам, считающим, что место взрослой женщины исключительно на кухне.

По словам шоумена, организатора конкурса красоты Николая Королева, Юлия Носова — одна из тех немногих женщин, которая ощущала поддержку мужа на каждом конкурсном этапе. Мужчина не просто присутствовал в зале на фестивале прошлого года, но и сам вышел на сцену в конкурсе талантов, исполнив с женой совместный танец.

«Я благодарна мужу за эту поддержку. Это было очень приятно, и я с легкостью прошла этот путь. Он со мной делился восторженными эмоциями, говорил, что такие чувства его переполняют впервые», — отметила Юлия Носова.

Отвечая на вопрос о том, как партнеры достигли такой гармонии в отношениях, Миссис Великие Луки сделала акцент на ментальной связи.

«Это внутренняя связь, возникающая между мужчиной и женщиной, что-то семейное. Ты чувствуешь трепет, единство, поддержку и желание мотивировать друг друга для достижения успеха своей половины. Потому что если в семье один человек успешен, то и второй тоже», — пояснила Юлия Носова.

Прокомментировала победительница и критику со стороны хейтеров, которые призывают женщин после 45 «сидеть и варить борщи».

«Дело не в паспорте, а в самоощущении. И я призываю каждую женщину поучаствовать (в конкурсе красоты - ред.), вне зависимости от возраста. Это отличная возможность проявить себя и познакомиться с новыми интересными людьми. Конкурс красоты - это лишь название. На самом деле мы показываем красоту внутреннюю. Может быть, женщина за 50 засиделась дома и хочет пожить для себя, снова почувствовать себя великолепной», — подчеркнула Юлия Носова.

Помимо этого, миссис поделилась своим секретом бодрости и красоты:

«Самый главный секрет - это хорошие семейные отношения, поддержка мужа и утренняя гимнастика, чтобы оставаться бодрой и красивой. Конечно, и занятия спортом тоже. Вообще я стараюсь делать то, что нравится - тогда и лицо не напряжено, и выглядишь моложе».

Будущим участницам фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пожелала относиться к конкурсу как к увлекательной игре, а не как к серьезному испытанию.

«Как в детстве - ты весь увлечен этой игрой, тебе интересно, увлекательно и помогает сделать так, как должно быть. А когда девушки ставят себе планки, они напряжены и не могут сосредоточиться. Я с легкостью отнеслась к этому конкурсу, и победа стала для меня приятным бонусом», — резюмировала Юлия Носова.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая. В полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.