Антологию «Исторические города и села России» представил в Пскове Антон Мороз

Готовящуюся к выходу антологию «Исторические города и села России» в рамках круглого стола Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества представил член регионального отделения РВИО, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем докладе Антон Мороз рассказал о готовящейся к выходу антологии «Исторические города и сёла России». Собрание из 10 томов включает все города и сёла, которые появлялись на карте России до 1914 года - переломного года нашей истории.

«Это труд огромного коллектива авторов из всех регионов нашей страны, в том числе Анвара Шамухамедовича Шамузафарова. Тома книги содержат сведения по всем федеральным округам и городам - городам-маякам - Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Казани и, конечно же, Пскову, которому посвящено около 150 страниц. Две книги первого тома посвящены современным и историческим аспектам пространственного развития страны, формирования государственности через создание и развитие системы расселения - от небольшого удельного княжества с момента принятия христианства в 988 году до размеров и значения современной исторической Вселенной "Россия"», – отметил Антон Мороз.

Прежде всего, в книге раскрывается древняя история территории Псковской области. Отмечается, что эти земли были заселены ещё в глубокой древности: здесь проживали восточнославянские племена кривичей, которые сыграли важную роль в формировании Древнерусского государства. Уже в этот период регион имел значение благодаря своему географическому положению — он находился на пересечении торговых путей, связывающих Русь с европейскими странами.

«Центральный город региона — Псков — представлен как один из древнейших городов России, важный политический, экономический и культурный центр. Первые упоминания о нём относятся еще к X веку, и уже тогда он играл заметную роль. В Средние века Псков достиг своего расцвета. Он становится самостоятельным государством — Псковской вечевой республикой. В книге подробно объясняется, как была устроена система управления: важнейшие решения принимались на вече — народном собрании. Это говорит о высоком уровне самоуправления и особой политической культуре того времени», – добавил Антон Мороз.

В антологии описываются и более поздние периоды. В XVIII веке при Петре I происходят административные реформы, и территория включается в систему губерний Российской империи. Псков становится центром губернии, развивается как административный и культурный город.

В XIX веке продолжается развитие города и региона: формируется городская инфраструктура, строятся новые здания, развивается торговля и ремёсла. Псков сохраняет своё значение как важный региональный центр.

Уделяя внимание XX веку, авторы подробно описывают события после революции 1917 года, когда происходят значительные политические изменения и регион становится частью Советского государства, меняется система управления.

«Отдельный важный блок посвящён Великой Отечественной войне. Псковская область оказалась в зоне боевых действий и была оккупирована немецкими войсками. Псков находился под оккупацией несколько лет, и за это время был серьёзно разрушен. Освобождение Пскова произошло в 1944 году. После этого начался длительный и сложный процесс восстановления города и всей области, что требовало значительных усилий и времени», – подчеркнул в докладе Антон Мороз.

В ближайшее время планируется озвучить дату презентации.

«Презентация уже проходила в Санкт-Петербурге, Москве и Новгороде. Местами презентации становятся исторические объекты. Всегда приглашаются представители церкви. Рассчитываем, что в Пскове будет присутствовать владыка Матфей. Считаю, что это будет крайне интересно и познавательно, а также поспособствует восприятию культурной ценности Пскова», - заключил Антон Мороз.