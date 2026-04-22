Антологию «Исторические города и села России» представил в Пскове Антон Мороз

Готовящуюся к выходу антологию «Исторические города и села России» в рамках круглого стола Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества представил член регионального отделения РВИО, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В своем докладе Антон Мороз рассказал о готовящейся к выходу антологии «Исторические города и сёла России». Собрание из 10 томов включает все города и сёла, которые появлялись на карте России до 1914 года - переломного года нашей истории.
Прежде всего, в книге раскрывается древняя история территории Псковской области. Отмечается, что эти земли были заселены ещё в глубокой древности: здесь проживали восточнославянские племена кривичей, которые сыграли важную роль в формировании Древнерусского государства. Уже в этот период регион имел значение благодаря своему географическому положению — он находился на пересечении торговых путей, связывающих Русь с европейскими странами.
В антологии описываются и более поздние периоды. В XVIII веке при Петре I происходят административные реформы, и территория включается в систему губерний Российской империи. Псков становится центром губернии, развивается как административный и культурный город.
В XIX веке продолжается развитие города и региона: формируется городская инфраструктура, строятся новые здания, развивается торговля и ремёсла. Псков сохраняет своё значение как важный региональный центр.
Уделяя внимание XX веку, авторы подробно описывают события после революции 1917 года, когда происходят значительные политические изменения и регион становится частью Советского государства, меняется система управления.
В ближайшее время планируется озвучить дату презентации.
«Презентация уже проходила в Санкт-Петербурге, Москве и Новгороде. Местами презентации становятся исторические объекты. Всегда приглашаются представители церкви. Рассчитываем, что в Пскове будет присутствовать владыка Матфей. Считаю, что это будет крайне интересно и познавательно, а также поспособствует восприятию культурной ценности Пскова», - заключил Антон Мороз.
Пресс-портреты