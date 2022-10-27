Общество

14-й выпуск проекта «Истфакт»: Оккупация Пскова

Период оккупации Пскова немецко-фашистскими захватчиками с 1941 по 1944 год стал одним из самых тяжелых периодов для города и области. О том, какие порядки установили немцы в оккупированном Пскове, как боролось с захватчиками подполье и какие здания фашисты превратили в игорные дома и бордели, смотрите в очередном выпуске программы «Истфакт».

В программе использованы материалы из открытых источников:

военная кинохроника;

проект по сбору свидетельств прошлого;

проект «Кинохроника в цвете».

Благодарим за помощь в организации съёмок Государственный архив Псковской области и Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов, за идею создания в Пскове музея оккупации - руководителя фонда «Достоверная история», историка, писателя Юрия Алексеева.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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