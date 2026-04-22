Круглый стол регионального отделения РВИО стартовал в Псковском кремле

Круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества стартовал в стенах Приказных палат Псковского кремля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии принимают участие представители президиума регионального отделения РВИО, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. С докладами выступят старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин, руководитель отдела «Псковский кремль» музея-заповедника Роман Коваль, кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, руководитель великолукского местного отделения РВИО Дмитрий Белюков, доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»), депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих («Единая Россия»).

К участникам обратилась Светлана Мельникова. В своей речи она подчеркнула значимость деятельности Псковского регионального отделения РВИО и его взаимодействия с Псковским музеем-заповедником.

«Я очень рада, что мы собрались именно в Приказных палатах, потому что вам хорошо известно, что есть такое понятие - «гений места». Только здесь могло собраться сегодня столь представительное сообщество, на территории Крома. Надо сказать, что своеобразным знаковым периодом, во всяком случае, в то время, когда я работаю на Псковской земле, стал ноябрь 2023-го года, когда мы официально подписали соглашение о сотрудничестве между Псковским отделением Российского военно-исторического общества и Псковским музеем-заповедником. Я бы сказала, что наши совместные мероприятия носят естественный, гармоничный характер. Я бы хотела выразить благодарность РВИО за то, что были поддержаны и в финансовом смысле», - сказала Светлана Мельникова.