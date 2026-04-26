Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа-2026»

Юных горожан и их родителей поучаствовать в конкурсе «Полицейский Дядя Степа-2026». Это - региональный этап одноименного Всероссийского конкурса. Он организован по инициативе МВД России и проходит ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В текущем году конкурс посвящен Году единства народов России.

Согласно конкурсному регламенту принять участие в творческом состязании могут дети от 6 до 14 лет. К участию в нем принимаются любые поделки по полицейской тематике, в том числе творческие работы, отражающие богатство культур, традиций и обычаев народов России, а также их единство и согласие в составе нашей многонациональной страны.

Поделки принимаются из доступных материалов: картона, пластилина, ткани, пластика и т.д. К каждой работе необходимо приложить визитку участника: ФИО, возраст, место учебы, контактные телефоны родителей, описание материалов, из которых изготовлены поделка.

Поделки необходимо предоставить до 30 апреля в Управление МВД России по Псковской области (Псков, Октябрьский проспект 48).

Победителей определит конкурсная комиссия - в нее войдут сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Призеры регионального этапа будут представлять область на Всероссийском отборочном этапе «Полицейский Дядя Степа - 2026».