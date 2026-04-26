Всероссийский субботник прошёл в Стругах Красных

Жители Струго-Красненского муниципального округа приняли активное участие в масштабной экологической акции – Всероссийском субботнике, который прошёл вчера, 25 апреля. Об этом сообщили в администрации округа.

Мероприятие прошло на общественных территориях, где также проходит всероссийское голосование по выборам общественных пространств. В рамках субботника выполнены работы по уборке территории, покосу травы, произведена уборка и вывоз мусора и скошенной травы.

«Субботники давно стали доброй традицией, объединяющей людей и дающей возможность внести свой вклад в улучшение окружающей среды, проявить заботу о природе и родном крае», - отметили в администрации.