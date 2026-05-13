Вещественные доказательства по «делу Ильиной» начали изучать в суде 

Вещественные доказательства по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной начали рассматривать в суде, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Данные вещественные доказательства предъявляет сторона защиты.

Адвокаты хотели продемонстрировать отсортированные файлы с флешки, однако гособвинитель выступил против такой процедуры предоставления доказательств, аргументируя процессуальную необходимость работы с первоисточником.

Сторона защиты заявила, что в таком случае будут изучать информацию с диска, приложенного к материал дела.

На данном диске располагается информация, подтверждающая научную деятельность Натальи Ильиной.

В прошлом судебном заседании информация, скачанная с телефона Натальи Ильиной в ходе следствия на диск, была скопирована на носители для сторон обвинения и защиты с целью изучения файлов.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.