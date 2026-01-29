Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«А если я не согласна?»

Наталья Ильина, ректор ПсковГУ, 8.04.2025, в момент задержания

Эту цитату из эпиграфа можно смело вносить в методички по современной управленческой мысли. Где-нибудь рядом с «денег нет, но вы держитесь» и «это другое». Коротко, емко, отлично отражает саму суть происходящего.

Судебная зарисовка

Начнем с банального, чтобы дальше не строить иллюзий. Коррупцию не победить. Вообще. Никогда. Ни моралью, ни проповедями, ни суровыми лицами в телевизоре, ни уголовным кодексом. Даже в Китае, где за подобные художества людей без сантиментов многозначительно расстреливают, новые эпизоды всплывают с завидной регулярностью — включая дела против членов «высшего эшелона» партии. Коррупция, вероятно, была в Вавилоне, точно была в Древнем Риме, а с тех пор изменились только суммы, способы и уровень пафоса. Явление это, увы, вечное, нас точно переживет.

Так что бесполезно закатывать глаза и читать нравоучения. Людям, вроде Натальи Ильиной, никогда ничего не докажете — ни про честь мундира, ни про репутацию вуза, ни про ответственность перед студентами и городом. Так устроена голова человека, уверовавшего, что должность существует для того, чтобы с нее максимально кормиться.

Но есть нюанс. Не про коррупцию как таковую – про слабоумие, которое часто путают с отвагой.

Хочется обратиться не «на деревню к дедушке», а строго по адресу — в Минобрнауки. Уважаемые, вы когда отбираете и утверждаете кандидатов на руководящие посты, вы их там как-то проверяйте что ли. Не по количеству публикаций и индексу Хирша, а по базовым когнитивным настройкам. По способности отличать допустимое от идиотизма.

Не надо себя обманывать: наличие докторской степени вовсе не гарантирует, что перед вами новый Спиноза или хотя бы крепкий управленец с уверенно работающей головой. Потому что, когда доктор наук под камерой, в одном из самых дорогих бутиков московского ЦУМа, покупает сумку за ± 400 тысяч рублей, оплачивая картой персонажа, релоцировавшегося от мобилизации в Казахстан, возникают, простите, сомнения в умственных способностях.

Там, где человек с тремя классами церковно-приходской школы инстинктивно насторожится и скажет: «что-то тут не так», целый доктор наук не испытывает вообще никаких мыслительных колебаний. Ни капли сомнений не претерпела, хотя в этот момент совершала эпическую глупость и натягивала на себя ст. 286 УК РФ, будто флисовые штаны морозной ночью.

Дальше — больше. Осмотревшись на новом месте, новоиспеченный ректор не придумывает ничего умнее, чем реанимировать древнюю, пыльную, как папка из архива, схему с липовыми премиями. Собрали дружную команду единомышленников, премировались, распилили полученное, долю занесли на карман госпоже. Камон. Так уже лет десять не работают даже уважающие себя коррупционеры средней руки. Потому что досконально знают: рано или поздно кто-то обидится, что «слишком ополовинили», или еще какой мотив сыщется, уволится, наконец. С этим мотивом он пойдет в правоохранительные органы и детализирует в своих чистосердечных показаниях незамысловатую схему от и до. А дальше – дело следственной техники.

Это, простите, катастрофа. Не в смысле «ай-ай-ай, как плохо», а в смысле управленческого диагноза. Человек, способный на такие решения, не должен руководить вузом. Не потому, что он вор — воры, увы, встречаются везде. А потому что он элементарно не соответствует по уровню мышления.

Вы только не подумайте, что тут кто-то оправдывает коррупцию. Ей нет и не может быть оправданий, и наказываться она должна жестко и неотвратимо. Но сейчас речь о другом — о том, как люди, не осознающие очевидных последствий своих примитивных поступков, вообще оказываются на руководящих должностях?

Хватило ума оплачивать покупки картой релоканта. Поселиться на годы в люксе не самого дешевого отеля Пскова. Накупить драгоценных камней в промышленных количествах. Сумки брендовые, часы, понятное дело, швейцарские… Есть такое понятие: «сорока-менеджмент». Это когда начальник хватает все блестящее, мимо которого проходит. Ясное дело, для этого стиля управления нужны немалые деньги – тут даже ректорской зарплаты в 505 000 рублей может не хватить.

Фото: УМВД России по Псковской области

Отдельный вид «удовольствия» — наблюдать за рафинированной наглостью, с которой совершались эти действия. За железобетонной уверенностью в собственной безнаказанности. Бывший ректор ПсковГУ крутила свои схемы с таким спокойствием, будто у нее действительно «все схвачено». Будто существует «высшая лига», где «господа бога держат за бороду», уголовный кодекс не работает, а опера и следователи — это так, обслуживающий персонал реальности.

И вот тот самый момент задержания – когда прозвучало эпохальное: «А если я не согласна». С чем? С фактом совершения преступления? Или с тем, что тебя вообще могут привлечь к ответственности?

Я вот думаю, что второй вариант. Мы же все видели это видео – Наталья Ильина там не выглядит испуганной, нет у нее в этот момент ощущения, что все рухнуло, с этого момента жизнь покатится под откос. На ее лице – недоумение: как так? Это же просто невозможно!

Потому что в голове давно и ясно сложилась картина мира, где она — над системой. Где можно не соглашаться с законом, следствием и здравым смыслом. Такая себе «Салтычиха» XXI века: творю, что хочу, и мне за это ничего не будет…

Так вот, уважаемые многомудрые начальники в Минобрнауки. Когда в следующий раз будете назначать ректоров, оцените ситуацию и с этой стороны тоже. Попробуйте посмотреть на кандидатов чуть шире – не только через список полученных регалий и ученых степеней, но и через элементарную адекватность. Тест какой-нибудь придумайте, чтобы отделять толковых докторов наук от таких вот «Салтычих». Посмотрите, как они ответят, например, на вопрос: «Можно ли хвататься голыми руками за оголенный провод»?

Чтобы ваши остепененные креатуры не становились номинантами премии Дарвина и отрицательными героями судебной хроники.

Константин Калиниченко