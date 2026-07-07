Допрос Натальи Ильиной завершили в суде

Допрос экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной завершили в суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

В ходе судебного заседания принято решение об отложении судебного заседания на 11:00 19 августа до получения заключения эксперта по ранее назначенной дополнительной судебной компьютерно-технической экспертизе.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.