Бывшему ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продлили домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

В сегодняшнем судебном заседании решен вопрос о мере пресечения подсудимой, срок домашнего ареста продлен по 29 сентября включительно.

Судебное заседание для рассмотрения дела по существу отложено на 6 июля в 11:00.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.