Ученые нашли в мозге молекулярный переключатель старения

Группа китайских ученых под руководством Лигэ Лэнга из Сямэньского университета обнаружила скрытый биологический «переключатель» в головном мозге, который отвечает за скорость старения организма. Согласно результатам исследования, снижение уровня специфического белка менина в гипоталамусе провоцирует воспалительные процессы, ухудшение памяти и другие возрастные изменения. Об этом 24 мая сообщил журнал Science Daily.

Изображение создано нейросетью

Исследователи установила, что содержание такого белка резко падает в вентромедиальном гипоталамусе по мере взросления особей. Они искусственно снизили уровень этого белка у молодых грызунов, что привело к преждевременному старению: у животных истончилась кожа, снизилась костная масса, ухудшились баланс и память, а продолжительность жизни сократилась.

Биологи выяснили, что дефицит менина ведет к падению уровня D-серина — аминокислоты, которая выполняет роль нейромедиатора и необходима для обучения и формирования памяти. D-серин содержится в соевых бобах, яйцах, рыбе и орехах, а также доступен в виде пищевых добавок.

В рамках исследования пожилым мышам в возрасте около 20 месяцев ввели ген менина непосредственно в гипоталамус. Спустя 30 дней у животных зафиксировали улучшение показателей памяти, состояния кожи и плотности костей. Аналогичный тест с использованием добавок D-серина в течение трех недель также показал улучшение когнитивных функций, хотя внешние признаки старения при этом не исчезли.

Автор работы подчеркнул, что сигналы менина в вентромедиальном гипоталамусе ослабевают у старых мышей, что способствует системному старению и когнитивному дефициту. При этом влияние белка на старение опосредовано нейровоспалительными изменениями и передачей сигналов метаболических путей.

Несмотря на успешные результаты тестов на животных, ученые подчеркивают, что безопасность и эффективность применения D-серина или методов восстановления менина для людей требуют дополнительных исследований. Исследователи планируют выяснить долгосрочные последствия воздействия на эти сигнальные пути и причины возрастного снижения концентрации белка в мозге.

