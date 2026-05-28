Начинается майская сессия Псковского областного Собрания депутатов

55-я сессия Псковского областного Собрания депутатов начинается в актовом зале правительства Псковской области. Онлайн за ней можно следить на сайте регионального парламента.

Сессия сегодня стартует с отчёта о деятельности правительства Псковской области за 2025 год, который представит губернатор Михаил Ведерников. Депутаты решили не совмещать отчёт главы региона с «парламентским часом» и перенесли его на июньскую сессию. Кроме того, решено отказаться от традиционных выступлений фракций в начале заседания.

В целом повестка включает 23 вопроса. Парламентарии рассмотрят изменения в областное законодательство в сферах образования, юстиции, сельского хозяйства, земельных отношений, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, охраны памятников истории и культуры.

Депутатам предстоит принять решения по законодательным инициативам губернатора, прокурора Псковской области, региональной Избирательной комиссии, коллег по депутатскому корпусу, а также глав муниципальных образований.