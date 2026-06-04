Председатель Заксобрания Александр Котов о ключевых моментах в отчете губернатора

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов стал участником программы «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM». Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об отчете губернатора Михаила Ведерникова за 2025 год и о ключевых решениях майской сессии.

– Александр Алексеевич, отчет губернатора – главное событие минувшего месяца. Он выступал уже в девятый раз перед Законодательным Собранием. Губернатор говорил не только о достижениях, но и о проблемных моментах. Что из озвученного в ходе отчета, на ваш взгляд, было самым важным?

– Проблемные моменты связаны с тем, чтобы мы не снижали темпы роста собственных доходов областного бюджета. От этого зависит решение многих проблем, а с этим связано развитие экономики. Поэтому губернатор говорил о том, что нам важно создавать все условия для инвестиционной привлекательности региона, для поддержания действующих производств и для создания условий предпринимательской активности и вложения тех же самых инвестиций, что в наше время особенно непросто.

Есть и застарелые проблемы, одна из них – строительство экотехнопарка.

Губернатор поблагодарил правительство РФ и президента за внимание к регионам и помощь в реструктуризации задолженности. Речь идет не о полном и безоговорочном списании всех долгов, а о двух третях от общего объема – и то при соблюдении определенных условий, связанных с реализацией инфраструктурных проектов. Оставшуюся треть регионы обязаны погасить самостоятельно.

Еще одно важное достижение – замена коммерческих кредитов бюджетными. Это прямая заслуга правительства Псковской области: потребовалось подготовить необходимые документы, аргументировать позицию, провести переговоры с Минфином, «прошерстить» абсолютно все статьи расходов регионального бюджета, выполнить условия министерства и получить поддержку. Автоматически такой результат не достигается.

Также нужно учитывать, что государственный долг субъекта, в том числе Псковской области, напрямую зависит от собственной доходной базы. Как отметил губернатор, из года в год собственные доходы регионального бюджета растут: только за прошлый год они выросли на 3 миллиарда рублей. Поэтому у нас есть движение вперед как с точки зрения увеличения собственной доходной базы, так и работы с федеральным правительством для оказания помощи.

– Почему не все профильные вице-губернаторы и министры присутствовали на отчете? Раньше это было обязательно, губернаторы даже просили их подняться для пояснений.

– Не могу сказать конкретно по поводу отсутствовавших. У них была возможность подключиться по видеоконференцсвязи. Могу лишь заверить: на встрече губернатора с фракциями в формате видеоконференцсвязи присутствовали абсолютно все министры и заместители губернатора. В этом плане у нас налажен контакт. Мы всегда требуем присутствия профильных министров на заседаниях, а если министр не может, он письменно уведомляет парламент. И губернатор, и мы относимся к этому вопросу внимательно. Здесь достаточно четкая и конструктивная работа.

– Губернатор упомянул трудности со сроками строительства и капремонта школ. После таинственной смены министра образования (один исчез, другой появился из ниоткуда) при такой кадровой политике может ли ситуация повториться?

– Исключать ничего нельзя. Может повториться, может, наоборот, улучшиться. Я бы не стал связывать все с одной личностью. В процессе задействованы многие: Управление капстроительства, Минстрой, Министерство образования, районы, да и подрядчики, которых мы получаем по конкурсным процедурам. Есть добросовестные, а есть те, с кем расторгают договоры или даже заводят уголовные дела. Кстати, экотехнопарк – не единичный пример в регионе.

– Завершая тему отчета. Нужно ли сохранять такой формат? Или отчет превратился в формальность и достаточно закрытых встреч с фракциями?

– Встречи с фракциями не закрытые. Прессу туда не приглашают, потому что работают пресс-службы Собрания и правительства, но это не делает их закрытыми. Во-вторых, это не церемониал, а обязанность губернатора отчитаться о работе правительства. В этот раз вопросов не задавали, дискуссии не было, но в следующий раз может быть острая полемика. Я бы этого не исключал.

– Как вы считаете, почему дискуссии не было? Команда губернатора отлично сработала? Оппозиция пассивна? Или вся информация уже была дана на первичном этапе консультаций?

– Да, дискуссии не было, вопросов почти не задавали. Но это связано с тем, что у депутатов была возможность адресовать их заранее. Я всегда предлагаю руководителям фракций, включая «Единую Россию», готовить вопросы письменно, чтобы губернатор мог акцентировать на них внимание в докладе. Кроме того, вопросы звучали на встречах с фракциями. Губернатор, как мне кажется, основательно подготовился: доклад был недлинным, но все региональные проблемы отразил. Мне особенно понравилось, что он говорил не только о достижениях, но и обозначил проблемы, над которыми нам вместе предстоит работать.

Собственно, можно было задавать вопросы, повторять те, что уже направляли или обсуждали на фракциях, но какой смысл тратить время?

Я сторонник предметной дискуссии, а не дискуссии ради того, чтобы показать, какие мы замечательные депутаты и как готовы критиковать правительство.

– Давайте еще пройдемся по нескольким вопросам минувшей сессии. Был принят интересный законопроект, который регулирует земельные отношения, в частности предоставление казачьим обществам земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства. Для чего нужен этот нормативный акт?

– Казаки у нас есть, пусть и не в таком широком масштабе, как на Кубани или в Ростове-на-Дону. В законопроекте есть норма о том, что доступ к участкам предоставляется не всем подряд, а только тем, кто зарегистрирован в казачьем реестре.

Я считаю: если есть желающие заниматься сельскохозяйственным производством на земле, их надо всячески поддерживать. Это полезное дело, которое не зависит от национальности. Надо помогать и создавать условия, потому что земли у нас достаточно.

– Еще один закон, который тоже был принят на майской сессии, – «Об отдельных вопросах увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны на территории Псковской области». Есть отдельный федеральный закон, для чего же тогда нужен региональный?

– Этим законом мы конкретизируем нашу региональную составляющую и приводим ее в соответствие. Нормы законопроекта касаются того, что происходило на территории Псковской области. И поскольку мы оказались в оккупации довольно длительное время, дольше всех среди субъектов РФ, я считаю это очень важным документом. На Западе уже начинают присваивать победу себе, и я уже не говорю о том, что именно они доносят до молодого поколения в этих западных странах.

С одной стороны, отрицаются зверства фашистских захватчиков, с другой – обесценивается победа Советского Союза. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Закон направлен, прежде всего, на это.

– Региональные депутаты обратились к российскому парламенту с инициативой внести поправки в федеральный закон о несостоятельности, призванные ограничить сроки процедуры банкротства для предприятий ЖКХ. С чем это связано?

– Мы совместными усилиями подготовили законопроект и сейчас внесли его на рассмотрение. Надеюсь, что он найдет поддержку и будет принят соответствующий закон.

Связано это с тем, что процедура банкротства у нас может быть бесконечной и тянуться годами. Главная задача этого законопроекта – установить конкретные временные рамки для ее проведения. И в том случае, если не все долги предприятия к этому моменту будут погашены, процедура банкротства все равно закрывается и процесс завершается. На мой взгляд, это очень важный вопрос, который поможет исключить правовую неопределенность на неопределенный срок.

Беседовал Максим Костиков