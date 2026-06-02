«Мы делаем общее дело»: Андрей Козлов о развитии области и отчете губернатора

Главным вопросом майской сессии Законодательного Собрания Псковской области стал годовой отчет губернатора о результатах деятельности правительства за 2025 год. Депутаты и правительство региона оценили не только достигнутые победы, но и системные проблемы, с которыми область столкнулась в условиях санкций. О том, зачем парламенту нужен отчет главы региона, как ветвям власти удается работать в единой связке, и какие законодательные инициативы помогут региону сохранить инвестиционный потенциал, рассказал депутат Заксобрания Андрей Козлов («Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6).

– Андрей Григорьевич, можно сказать, что ключевым вопросом майской сессии Законодательного Собрания стал отчет губернатора о результатах своей работы и деятельности правительства за минувший 2025 год. Отчет — вещь обязательная, он регламентируется законодательством. Вам, депутатам, он нужен для каких целей?

– Правильно сказали, эта процедура обязательная, она прописана и в регламенте, и в нашем законодательстве. Ежегодно губернатор представляет отчет о своей работе и о деятельности правительства в Законодательное Собрание. Предварительно (это уже сложившаяся норма, хоть она официально и не прописана) мы все вопросы обсуждаем на фракции. Нынешний год не стал исключением: мы детально разобрали как проблемные, так и системные вопросы. Тем не менее, в рамках нашего регламента, отчет о деятельности правительства мы заслушали на пленарной сессии. Это делается для того, чтобы понять, как мы работаем вместе с правительством Псковской области и губернатором, какие у нас есть проблемные точки и какие открываются векторы для развития и движения вперед.

Каждый год Михаил Юрьевич в своем докладе говорит не только о наших победах и достижениях, но и о проблемных вопросах. В своей речи он всегда обозначает планируемые рычаги воздействия на эти проблемы и пути выхода из кризисных ситуаций. Для нас, депутатов, это очень важно, потому что мы не делим ответственность. Юридически, конечно, у нас разные ветви власти, у каждого свой функционал и структура. Но мы делаем одно общее дело — развиваем наш регион и делаем жизнь наших граждан, наших избирателей лучше. И это, наверное, самая главная задача этого отчета. Мы видим, как отработали год, с какими задачами нам удалось справиться, где еще «буксуем», понимаем, где надо усилиться, ищем источники финансирования и конкретные решения на законодательном уровне. В этом году у нас есть ряд инициатив, которые предложило правительство и которые мы сейчас реализуем.

Но в основе всего, конечно, лежат цифры. Я всегда говорю: цифры — вещь упрямая, они говорят о многом. Озвучу некоторые из них. Во-первых, обеспечить рост доходов в прошлом году было непросто и с точки зрения геополитической обстановки в стране и в мире, и с точки зрения высокой ставки Центробанка, сложностей с логистикой, условий проведения специальной военной операции, а также беспрецедентного санкционного давления. Но, несмотря на все эти негативные факторы, мы все равно показали рост собственных доходов более чем на два миллиарда рублей.

– Андрей Григорьевич, это один из ключевых показателей развития региона?

– Это лишь один из показателей. Позволю себе назвать и другие. Далее у нас есть так называемый госдолг, который раньше даже составлял более 100% от объема доходов (в какой-то год доходил до 101%). Сейчас он рекордно низкий — менее 50%. Это важный показатель снижения закредитованности нашего региона и нашей возможности участвовать в различных федеральных программах.

Я бы также выделил такой показатель, как инвестиционный потенциал. Инвесторы оценивают регион не только по его внешнему виду, но и по тому, как обстоят дела с дорогами, инфраструктурой, а также с туристическим и логистическим потенциалом, который у нас ежегодно растет. Инвестор приходит туда, где есть перспектива. У нас есть четкие и понятные программы, в рамках которых он может получить меры господдержки и сопровождение, что очень важно для любого бизнеса. Наш регион на протяжении последних пяти лет показывает динамичный рост инвестиций.

– А как обстоят дела с индивидуальной программой развития?

– Мы успешно реализовывали индивидуальную программу развития в течение трех лет, и наши показатели по России вошли в число лучших. На один рубль, вложенный Федерацией, мы привлекли семь рублей частных и внебюджетных инвестиций. Эта программа была продолжена, и в нынешнем году она также реализуется. На эти цели направлено порядка миллиарда рублей. Это достаточно серьезные инвестиции, которые поддерживают бизнес в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность и других. Мы — единственный регион, которому продлили участие в этой программе.

Беседовала Любовь Кузнецова