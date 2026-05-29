«Ключевым показателем стал рост собственных доходов региона»: главы муниципалитетов оценили ежегодный отчет псковского губернатора

Главы Пушкиногорского, Островского и Новоржевского муниципальных округов, а также глава администрации города Великие Луки сошлись во мнении, что самым важным моментом в ежегодном докладе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова является показатель роста доли собственных средств в структуре доходов региона.

Михаил Ведерников подробно и обстоятельно дал оценку бюджетного, социально-экономического, жилищно-коммунального и других направлений деятельности, считает глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

«При всех непростых внешних условиях регион продолжает показывать качественный рост, в основе которого — собственные доходы и существенное снижение государственного долга. Почти 68% доходов консолидированного бюджета составляют собственные источники», — отмечает Оксана Филиппова.

По мнению главы Пушкиногорского округа, губернатор обратил внимание на сложные вопросы, вызовы, на решение которых требуется время, но вместе с депутатским корпусом, муниципалитетами, федеральными органами власти, общественными организациями и бизнесом они решаются.

Также Оксана Филиппова прокомментировала постоянную поддержку своего округа со стороны правительства и губернатора Псковской области: «Многие моменты, озвученные губернатором, напрямую касались и нашего муниципалитета, которому со стороны правительства региона и лично губернатором оказывается системная поддержка и помощь по реализации различных федеральных программ и национальных проектов, направленных на улучшение жизни нашего населения!».

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров высказался о положительной динамике развития региона:

«Губернатор подробно и с конкретными примерами рассказал о работе региональной команды и ее результатах. Несмотря на все сложности отчетного периода Псковская область показывает хорошую и качественную динамику развития».

Дмитрий Быстров отметил, что 2025 год завершился успехами и достижениями в развитии экономики и сельского хозяйства, туризма и ЖКХ, образования и медицины, в привлечении инвестиций, промышленности, спорте, а также в ремонте дорог и благоустройстве территорий. Эти успехи «чувствуют жители области как в крупных городах, так и в муниципальных округах».

«Для жителей Островского округа 2025-й стал годом завершения крупномасштабного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры в Острове-3, заменено 63,5 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Проект стал буквально прорывом для улучшения качества и комфорта жизни населения. Благодарю губернатора и правительство за совместную работу по его реализации!» — комментирует Дмитрий Быстров.

Отдельно глава Островского муниципального округа отмечает масштабную работу, которая проводится по поддержке местных инициатив: финансирование на реализацию проектов ТОС, инициативных проектов ежегодно увеличивается. По его мнению, люди на местах чувствуют эту поддержку и охотно включаются в процесс преобразования своих населенных пунктов.

«Мы продолжаем совместную командную работу с губернатором и правительством области. Благодарю Михаила Юрьевича за внимание к Островскому округу, к решению вопросов наших жителей!» — резюмирует Дмитрий Быстров.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своем комментарии отметила: отчет затронул все основные направления работы правительства. «Ключевым позитивным показателем стал существенный рост собственных доходов региона, который составил 2,7 миллиарда рублей. Важно подчеркнуть, что доля собственных средств в структуре доходов достигла почти 68%, что является лучшим результатом за многие годы», — говорит она.

«Отрадно отметить, что развивается социальная сфера, растет инвестиционная привлекательность региона», — отмечает Любовь Трифонова, комментируя слова губернатора об основных направлениях развития территории региона.

«Депутатский корпус дал положительную оценку представленному документу. Поддержка отчета подтверждает эффективность экономической политики исполнительной власти и создает прочный фундамент для дальнейшего конструктивного диалога между ветвями власти в решении стратегических задач Псковской области», — заключает Любовь Трифонова.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев отметил ключевые достижения, значимые конкретно для Великих Лук: «Прежде всего, это развитие технопарков "Электрополис" и "Агрополис"».

Деятельность данных организаций дает новые возможности для роста экономики города: сегодня там работают 25 резидентов и создано свыше 440 рабочих мест.

В сфере образования, несмотря на перенос капремонта двух школ и детского сада на 2026 год (по согласованию с Минпросвещения), у руководства Великих Лук уже есть четкий план: запланированы ремонтные работы в четырех школах и двух детских садах.

Отдельно Андрей Беляев прокомментировал исполнение нацпроектов на уровне 99,98 %, рост собственных доходов, которые напрямую влияют на финансирование городских программ.

Рост туристического потока и налоговых поступлений в отрасли открывает новые возможности для продвижения Великих Лук. «Мы будем активнее использовать региональные бренды и опыт успешных практик», — добавляет глава администрации города.

Андрей Беляев отметил социальные программы, такие как «Герои земли Псковской» для участников СВО, и новые меры поддержки их семей.

Вместе с тем перед Великими Луками стоят приоритетные задачи: ускорить решение вопросов с аварийным жильем, усилить работу по привлечению кадров в здравоохранении и образовании, развивать спортивную инфраструктуру, в том числе для адаптивного спорта, и продолжить благоустройство общественных и дворовых территорий. «Мы нацелены на реализацию всех планов — чтобы Великие Луки становились комфортнее и привлекательнее», — резюмирует Андрей Беляев.

Напомним, в четверг, 28 мая, губернатор Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания отчет о деятельности правительства за 2025 год. Депутаты приняли отчет главы региона единогласно.