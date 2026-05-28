Ремонт семи образовательных учреждений запланирован в 2026 году в Псковской области

Ремонт семи образовательных учреждений запланирован в 2026 году в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава регион подчеркнул, что в 2025 году основные результаты связаны со строительством и оснащением образовательных организаций. При этом капитально отремонтированы десять образовательных организаций: семь школ, детский сад, учреждение среднего профессионального образования, Псковский политехнический колледж. Общий объём финансирования составил более 1 миллиарда.

«Ввели 2 новые школы. 149 школ оснащены средствами обучения и воспитания для предметов "Труд. Технология" и "ОБЗР". Сроки капремонта двух школ и одного детсада в Великих Луках были сдвинуты на 2026 год – это согласовано допсоглашениями с Минпросвещения»,  – отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что на этот год запланирован ремонт в семи учреждениях (четыре школы, два детсада, один колледж) на общую сумму 435,3 млн рублей. Продолжается строительство еще пяти школ.

Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

Ведерников Михаил Юрьевич

