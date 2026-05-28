Михаил Ведерников: Трудоустройство и адаптация участников СВО - новый вызов на рынке труда

Трудоустройство и адаптация участников СВО - новый вызов на рынке труда. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Глава региона отметил, что в целом ситуация на рынке труда остается стабильной: «У нас самый низкий показатель безработицы за все годы наблюдений».

При этом наблюдается новый вызов — трудоустройство и адаптация участников специальной военной операции.

«Для нас принципиально важно, чтобы человек, вернувшись с передовой, не оставался один на один с бытовыми, профессиональными и психологическими вопросами. Работа здесь — один из ключевых элементов возвращения к мирной жизни», — подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что все ведомства и структуры включены в общую систему поддержки бойцов.

Отдельно глава региона отметил работу службы занятости и псковского филиала фонда «Защитники Отечества». Сейчас на сопровождении фонда находятся 990 человек. Из них уже трудоустроены 635.

Помимо этого, запущена и региональная программа «Герои земли Псковской» - аналог федеральной президентской программы «Время Героев». На очное обучение отобраны 13 кандидатов, ещё 13 — на отложенное обучение. Из первой группы пять человек уже трудоустроены.

«Для участников СВО с ограничениями по здоровью действует возможность оснащения рабочих мест с учетом индивидуальных программ реабилитации — за счёт субсидий из регионального или федерального бюджета», — резюмировал Михаил Ведерников.
Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

