Михаил Ведерников: Трудоустройство и адаптация участников СВО - новый вызов на рынке труда

Трудоустройство и адаптация участников СВО - новый вызов на рынке труда. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона отметил, что в целом ситуация на рынке труда остается стабильной: «У нас самый низкий показатель безработицы за все годы наблюдений».
При этом наблюдается новый вызов — трудоустройство и адаптация участников специальной военной операции.
Отдельно глава региона отметил работу службы занятости и псковского филиала фонда «Защитники Отечества». Сейчас на сопровождении фонда находятся 990 человек. Из них уже трудоустроены 635.
Помимо этого, запущена и региональная программа «Герои земли Псковской» - аналог федеральной президентской программы «Время Героев». На очное обучение отобраны 13 кандидатов, ещё 13 — на отложенное обучение. Из первой группы пять человек уже трудоустроены.
Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год
Пресс-портреты