Марина Борисенкова о доступной среде, инклюзивном образовании и социальной политике

О социальной направленности городского бюджета, создании безбарьерной среды и инклюзивном образовании в интервью на ПЛН FM рассказала депутат Псковской городской Думы, председатель региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова. Она осветила итоги деятельности администрации, специфику работы профильных комитетов гордумы и меры поддержки людей с инвалидностью и ветеранов СВО. Особое внимание в беседе уделили важности доступной городской инфраструктуры и интеграции детей с особенностями здоровья в обычные школы.

Отчет главы Пскова

- Марина Эдуардовна, начнём с работы в городской Думе. На минувшей сессии глава Пскова Борис Елкин представил перед депутатами отчёт о деятельности администрации и своей работе за 2025 год. Это нормальная майская практика, положенная по регламенту. Что для вас было наиболее важным в отчёте? Как вы оцените совместную с администрацией работу депутатского корпуса и уровень взаимодействия?

- Мне кажется, работа главы города видна не только депутатам, но также и горожанам, проживающим в нашем городе, потому что действительно в последнее время мы видим значительные изменения в лучшую сторону: и дороги ремонтируют, и благоустраивают зоны отдыха, и спортивные объекты появляются, например, ФОКОТЫ около школ, скейт-парки, какие-то другие спортивные площадки. Обо всём этом Борис Андреевич очень подробно рассказал на сессии.

В своём отчёте он говорил о том, что удалось увеличить бюджет. Понятно, что, конечно же, это деньги, которые поступают из областного и федерального бюджетов на национальные проекты, но это тоже заслуга человека, который может доказать, который может сплотить вокруг себя команду, которая может эти деньги получить, благополучно реализовать и порадовать горожан новыми объектами. У нас строятся школы, ремонтируются детские сады, большое внимание уделяется социальной политике. То есть всё-таки бюджет у нас социально ориентирован. Очень важно, что проводятся конкурсы для педагогов, учителей, потому что это люди, которые отдают душу детям, которые дают им знания. Эти знания обязательно пригодятся будущему поколению для того, чтобы наше государство развивалось, улучшалось. Вообще, конечно, дети — это наша надежда. 1 июня как раз был детский праздник. Если говорить о главе города, были подготовлены площадки, где наших детей радовали мероприятиями, квестами и праздничным настроением.

Работа думских комитетов

- Вы входите в руководящий состав двух думских комитетов: социального и по ЖКХ. Нагрузка приличная. Социальный комитет — это всегда особая история. Недаром вы сейчас особенно выделили эту сферу. Это действительно так. Нагрузка и государственного, и регионального, и муниципальных бюджетов — это прежде всего социальная нагрузка, это справедливо. Какие в основном вопросы вы с вашими коллегами рассматриваете в ходе работы социального комитета Псковской городской Думы?

- Я хочу начать, наверное, с того, что многие граждане, которые следят за политической жизнью города, иногда задаются вопросом: «Почему на сессиях очень коротко рассматриваются вопросы»? На самом деле вся работа депутатов как раз происходит на заседаниях комитетов. Там есть и споры, и очень внимательное рассмотрение вопросов, которые изучаются на комитете, а потом выносятся на заседание сессии. Я об этом уже говорила неоднократно. Понятие «завернули вопрос» встречается всё реже и реже. Мы рассматриваем вопросы, предположим, о бесплатном питании наших детей в школах. Мне, как представителю Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», приятно, что дети с инвалидностью у нас получают питание бесплатно. Суммы, которые выделяются на приобретение питания, значительные, и с каждым годом увеличиваются.

- Здесь мы должны пояснить, что это питание бесплатно для детей и для семей этих детей. В любом случае бюджетный процесс — это такая штука: если ты что-то предложил, ты обязан указать источник финансирования. В данном случае это субсидируется за счёт средств муниципального бюджета?

- Всё правильно, да. Также мы рассматривали вопросы о поощрении наградами наших заслуженных граждан, тех, кто принёс в город много хороших, позитивных моментов. И, конечно, мы рассматривали благоустройство города, новые памятники, мемориальные доски почётным гражданам, тем, кто должен остаться в памяти горожан, тем, кто подарил городу не только свою жизнь, свои знания, но также и прославлял Псков за его пределами.

- Ещё одна крайне важная для всех нас, горожан, тема — это, безусловно, жилищно-коммунальное хозяйство. Этот комитет никогда не живёт спокойно, в разумных, естественно, рабочих рамках. Там всегда есть о чём дискутировать, с кем спорить. В принципе, на комитете по ЖКХ, равно как и на другом любом комитете, нет неважных тем, но есть правильная очерёдность подхода. Вы уже сказали о том, что бюджет города увеличился значительно. 8 лет назад я была муниципальным служащим, бюджет города составлял 4 млрд рублей с небольшим. Прошло 8 лет, и он удвоился. Но ведь это не значит, что это сверхдостаточность? Всегда найдутся вопросы, на которые нужны ещё средства, ещё и ещё. Вот, наверное, в чём самая большая сложность работы Марины Эдуардовны, без разницы в каком комитете, — это выстраивание очередности, не так ли? Что раньше, что позже, каждый депутат-одномандатник, каждый депутат по единому округу старается продвинуть в хорошем смысле этого слова нужные вопросы, которые приходят от жителей. Вот в этом ли сложность?

- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству возглавляю не я. Я являюсь заместителем. Возглавляет его Юрий Бурлин. Хочу сказать, что всегда приятно быть рядом с мужчиной и немножко за его плечом. Решение-то принимает председатель, руководитель комитета. Мы рассматриваем значимые для города вопросы, это однозначно. Во-первых, рассматриваются на комитете контрольные выезды депутатов по своим округам. Все замечания от граждан они получают на этих встречах. Многое делается: благоустраиваются дворы, дворовые проезды, обустраиваются детские площадки. Всё это, конечно, обсуждается на комитете, что-то выносится на решение администрации города. Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова - ред.) поддерживает чаяния депутатов. Также на комитете мы рассматриваем план по благоустройству. Это тоже очень важно, потому что город должен быть достойным и красивым. Сейчас увеличивается туристический поток, и мы тоже с вами это наблюдаем. Во-первых, надо сказать о дресс-коде города. Он преобразился, стал современным, красивым. Именно в 2025 году был принят дресс-код для нестационарных торговых объектов, для наших летних кафе, что тоже очень приятно и здорово, потому что они теперь будут соответствовать общей концепции.

Озеленение

- Марина Эдуардовна, чётко выстраивается так называемая «зелёная политика», это новости последних недель. Мы видим чётко окрашенные финансовые средства на уход, правильное содержание зелёных насаждений. Псков в послевоенный период активно озеленялся. Это было тоже не просто так, потому что была выжженная земля, невозможно было жить. Сажали те растения, которые наиболее быстро растут, чтобы зелень появлялась. Прошло 80 лет, и они считаются уже не совсем полезными и даже опасными. Я имею в виду те же самые переросшие тополя. Естественно, их нужно удалять, но на их место тоже нужно что-то высаживать, и уже не по принципу скорости, а по принципу красоты, изящества, чтобы не заслонить выжженную землю, а подчеркнуть архитектуру и благоустройство. Вас радует, что зелёная политика начинает приобретать новое звучание?

- Это не может не радовать. У нас очень долгое время не было человека, который занимался бы этим профессионально. В городе появилась команда, которая подходит к этому вопросу грамотно, рассматривает зелёные насаждения, приходящие в негодность. Хотя, как и люди, зелёные наши братья, деревья, кажутся со стороны здоровыми, они тоже болеют и иногда действительно могут нести угрозу. Меняется же не только природа и погода. В последнее время мы сталкиваемся с какими-то стихийными, природными явлениями. Ветры, дожди. Иногда внешне здоровое дерево может нести угрозу и гражданам, и их имуществу.

ТОСы и благоустройство

- Во всяком случае, та команда дендрологов и их помощников, о которой вы сказали, делает заявления о том, что они подбирают зелёные насаждения, которые способны выжить в условиях крупного и густонаселённого города. На загазованность от автомобилей, зимние реагенты реакция у растений разная. И вот они намереваются делать всё по правилам и логично, это действительно не может не радовать. Забота, уход, правильное кронирование. Не очень много ведь и нужно для того, чтобы всё было внешне красиво и сохранно росло. Комитет по ЖКХ ведь ещё и ТОСами занимается. Это очень важная история не только про благоустройство, но и про социальные, хозяйственные ощущения на территории города. Как подросло общее число ТОСов?

- Их более ста. Хочу сказать, что это очень важно для самих граждан. Здесь они могут озвучить свои проблемы и решить их. Люди делают то, что они хотят, на прилегающих территориях. Действительно, это даёт ответственность людям, потому что они более внимательно относятся к придомовым территориям, более бережно следят за ними.

- Ваши коллеги-одномандатники, не стесняясь, говорят: «Мы пытаемся пропагандировать всю эту историю, привлекать жителей своих округов». Насколько я понимаю, вы участвуете в этом процессе?

- Я не очень сильно участвую в этом процессе, потому что всё-таки одномандатникам легче, они привязаны к своей территории, где кого-то даже знают лично. А по единому округу получается всё чуть-чуть сложнее, но и моя направленность больше для людей, которые имеют какие-то ограничения по здоровью. Я больше нацелена, конечно, на доступность среды, на благоустройство для всех, чтобы территория города была равна для всех проживающих граждан.

- Какие проекты по ЖКХ и благоустройству, которые реализуются в сезоне 2026 года, вы считаете наиболее важными? Какие больше всего вам импонируют?

- Это, конечно, сквер у гостиницы «Рижская».

Приёмы граждан

- Депутатские приёмы. Каковы основные темы, с которыми к вам идут?

- Основные темы разнообразные. У меня в основном обращения всё-таки больше связаны с доступной средой, с обеспечением какими-то лекарственными средствами, с возможностью даже просто выйти из дома. На территории города работает программа для людей с инвалидностью, когда можно вызвать комиссию, которая оценит доступность жилья, и встать на очередь для того, чтобы в дальнейшем получить возможность выхода из дома. Положительные моменты есть, покупается жильё для людей с инвалидностью. Ко мне обращаются те, кто имеет большие ограничения по здоровью.

- Есть депутаты-врачи, к которым не приходят с вопросами ЖКХ, а приходят сугубо по медицине. Есть депутаты, которые представляют жилищно-коммунальное хозяйство, и туда с вопросами здравоохранения не пойдут. Поэтому меня где-то даже радует, что люди, понимая ваше тяготение к определённой сфере, выбирают для себя определённого депутата для приёма. Почему? Потому что если ты обратился к специалисту, то твой вопрос решится значительно скорее. Правильно ведь?

- Да, совершенно верно, тем более, это же не секрет, что всё знать просто невозможно. Поэтому, когда депутат погружён в какую-то определённую тему, он сможет быстрее найти решение вопроса.

Работа Совета по делам инвалидности при правительстве Псковской области

- Вы участвуете в заседаниях Совета по делам инвалидности при правительстве Псковской области. Какие вопросы рассматривали в минувшем году? Решения Совета на что влияют?

- Вопросы технических средств реабилитации регионального уровня. Список расширяется и даже где-то улучшается, и там как раз люди с инвалидностью могут безвозмездно получить те средства реабилитации, которые им просто необходимы, например, многофункциональные кровати и переносные индукционные пандусы, как раз помогающие выйти из дома. Это вопросы, связанные с людьми, имеющими нарушение слуха, нарушения зрения. Предположим, очень долго не могли решить вопрос по поводу сурдоперевода телевизионных программ для людей с нарушением слуха. Потихоньку вопрос сдвигается с мёртвой точки, и решения найдены. Есть вопросы по медицине, по здравоохранению, вопросы направлены на улучшение жизни людей с инвалидностью.

- Это межведомственный рабочий орган, куда входят специалисты самых разных ведомств?

- Да, на заседания приглашаются специалисты разных ведомств, а также туда входят представители организаций инвалидов, которые функционируют на территории нашего региона.

Трудоустройство инвалидов

- Также вы принимаете участие в круглых столах по организации трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Как известно, в настоящее время данный вопрос приобрёл особую актуальность ещё и в связи с людьми, получившими военную травму. Это наша реальность. Мы все должны с этим дальше жить, а не отгораживаться от этого. Чем раньше мы поймём, что это наша общая задача — интеграция таких людей в совершенно естественную нашу среду — тем обществу будет легче. Какие существуют на сегодняшний день проблемы в этой сфере? Какие вопросы стоят перед всеми нами, не только перед вами лично или перед теми людьми, у которых та или иная травма. Насколько государство и общество вообще заинтересованы их решать?

- У нас существует закон о занятости населения, в котором отдельной главой прописано трудоустройство людей с инвалидностью. Закон обязывает работодателей принимать на работу людей с ограничениями по здоровью, а правительство предоставляет возможность организациям и работодателям, не способным обеспечить доступность рабочего места, заключать соглашения со сторонними организациями, которые могут это сделать. В рамках таких соглашений человек может работать в одной организации, а зарплату получать от работодателя другой организации. Однако, поскольку в нашем регионе зарплаты отличаются от московских, в рамках соглашения применяется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Тем не менее вопрос решается, проводятся круглые столы и ярмарки вакансий. Очень активно работает фонд «Защитники Отечества», который помогает трудоустраиваться ребятам, получившим травмы на специальной военной операции, а также членам их семей. Хотя ситуация неидеальна, я уверена, её можно решить.

- Путь начат. Я надеюсь, что по мере движения будут решаться сначала более комплексные вопросы, а затем уже локальные задачи. С течением времени появляется всё больше общественных организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются, в том числе, ребятами, получившими ранения во время специальной военной операции. Например, «Деловая Россия» сейчас организует специальные туры для людей, желающих устроиться на промышленные предприятия. Вам импонируют такие подходы?

- Да, конечно. Здесь сложно что-то сказать против, потому что чем больше уделяется внимания какой-то проблеме, тем быстрее она решается. Я также хотела отметить, что в нашем регионе очень хорошо развито взаимодействие. Губернатор области нацелен на поддержку трудоустройства ребят, вернувшихся со специальной военной операции. Министерство труда и занятости разрабатывает стимулирующие инициативы для поддержки работодателей, которые принимают на работу людей с инвалидностью или участников СВО.

Помощь детям

- Помощь детям из малообеспеченных семей и детям с инвалидностью — это еще одна важная грань вашей работы. Вы организуете акции для оказания адресной помощи. С какими проблемами вы сталкиваетесь именно с этой группой нашего общества? И с чем к вам обращаются люди из этих категорий?

- Если говорить о детях с инвалидностью, то для них крайне важно получение образования в социуме. Это основной вопрос, который волнует родителей. Если ребёнок с инвалидностью быстрее попадает в среду здоровых сверстников, его развитие становится более быстрым и качественным. В образовательных учреждениях разрабатываются программы специально для детей с определёнными нарушениями. Интеграция в общество для таких детей очень важна. Ребёнок, который учится в обычной школе, имеет больше возможностей продолжить образование в высших учебных заведениях, получить достойное образование, социализироваться и стать квалифицированным специалистом для нашей страны.

Тем не менее вопросов остаётся много. Мы продолжаем обсуждать их, и одним из ключевых является медицина. В последнее время становится сложно получать бесплатные лекарства и правильную медицинскую реабилитацию для детей на территории региона. Но я надеюсь, что эти вопросы будут постепенно решаться.

- Про важность темы обучения в общеобразовательных школах для детей с особенностями и проблемами со здоровьем. Этот процесс обучения важен не только для них, но и для нормотипичных детей. Как вы уже отметили, детская среда — это ключевой аспект. Воспитание — это не только дело школы, но и всего окружения: дома, в школе, в кружках. Мы воспитываем этих детей, а иногда, что еще хуже, они воспитывают друг друга. Это важно понимать. Для нормотипичных детей также важно видеть, что все люди разные. Это создает социум, который, я надеюсь, станет нормой, о которой мы будем говорить все реже, верно?

- Вы затронули очень важную тему. Действительно, это имеет большое значение. Когда ребёнок находится с другими детьми, нормотипичный ребёнок видит человека с инвалидностью, ребёнка с инвалидностью, и это может стать воспитанием добротой. Совершенно верно. Доброта может сделать людей добрее, и в нашем мире, полном неблагополучия, возможно, именно доброта спасёт мир.

- Она всегда его спасала, и детям нужно вовремя дать возможность быть добрыми. Об этом я и говорю. Это, на мой взгляд, очень важно. Меня радует, что вы сказали о строительстве школ в городе. Да, есть с этим проблемы, объекты совершенно разные. Эти проблемы со временем решаются, новые школы открываются. В них предусмотрены классы для детей с инвалидностью. Их, может быть, не так много, как хотелось бы, но они есть. Эти небольшие шаги радуют меня, думаю, вас тоже, потому что в этой сфере существует определённое напряжение. Я не знаю, правильно ли будет назвать это «очередью желающих»?

- Мы снова возвращаемся к нашему первому вопросу. В своём отчёте глава города Борис Андреевич Елкин отметил, что в прошлом году открылась школа на Киселёва, которая доступна для всех детей.

- А до этого была наша двадцать девятая гимназия, где открыты специализированные классы. Когда мы разговаривали с её руководителем Еленой Николаевной Синёвой, мы также затрагивали эту тему. Она гордится тем, что в её школе есть такие классы, где нормотипичные дети и дети с особенностями взаимодействуют, создавая свой социум. Это очень важно. Кстати, сейчас проходят наборы детей в общеобразовательные школы, запрос на такие классы существует?

- Ко мне с такими вопросами никто не обращался, значит, я думаю, всё благополучно.

Беседовала Любовь Кузнецова

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