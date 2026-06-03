«Гайд-парк»: Марина Борисенкова о депутатской и общественной деятельности

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - депутат Псковской городской Думы по единому округу, председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о депутатской и общественной деятельности.

На минувшей сессии глава Пскова Борис Елкин представил перед депутатами отчет о деятельности администрации за минувший 2025 год. Что для Марины Борисенковой было наиболее важным в отчете? Всегда ли она согласна с приоритетами, которые в сфере ЖКХ обозначает администрация города? Виден ли качественный результат в работе ТОС? Какие проекты по ЖКХ и благоустройству, которые реализуются в этом году, лично для гостьи студии являются неоспоримо значимыми? Какие существуют проблемы в сфере трудоустройства людей с инвалидностью?