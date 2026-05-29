Результативная пятилетка

Главным вопросом, который был рассмотрен 29 мая на 48-й сессии Псковской городской Думы, стал отчет главы Пскова Бориса Елкина. Подробности о том, какие значимые события произошли в городе в минувшем году, а также за пять лет, в течение которых Борис Елкин находится на посту руководителя муниципалитета, а также какие проблемные вопросы еще предстоит решить, узнала Псковская Лента Новостей.

Приоритеты и достижения

«Для администрации Пскова и для меня лично, как для главы города, приоритетом всегда было и остается благополучие наших горожан, которое основано на повышении качества жизни, уровня образования, доступности рынка труда, развитии комфортной городской среды, открытости власти и вовлеченности граждан в общественно-культурную жизнь», - сказал Борис Елкин, начиная выступление на сессии.

По его словам, приоритетным направлением остается реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. «На эти цели в прошлом году город получил финансирование более одного миллиарда рублей, при этом кассовое исполнение ежегодно находится на высоком уровне. Так в прошлом году этот показатель составил более 99,9%. Всего за прошедшие пять лет объем финансирования национальных проектов составил порядка 6,5 млрд рублей»,- сообщил он.

Далее Борис Елкин подробно остановился на каждой сфере деятельности администрации города. Так, учебные заведения Пскова получают положительную оценку в рамках федеральных стандартов, а учащиеся показывают высокие результаты. «Псковский технический лицей в очередной раз вошел в топ-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В 2025 году 4 стобалльных результата на ЕГЭ, а за прошедшие пять лет данный показатель равен 76. Что касается наших медалистов, то в 2025 году 83 человека получили золотые медали и 70 - серебряные. Всего за 5 лет школы города выпустили 523 золотых и 118 серебряных медалистов»,- сообщил Борис Елкин.

В 2025 году завершено строительство школы на 525 мест на улице Киселева, которая в текущем году уже отрыла свои двери для учеников. Впервые появилась возможность проводить капитальный ремонт дошкольных учреждений. В сфере допобразования за последние пять лет появилось еще три детских технопарка «Кванториум».

Говоря о сфере культуры, Борис Елкин отметил, что сессия Думы проходит в недавно обновленном помещении Городского культурного центра. «Мы сейчас находимся в этом красивом помещении, отремонтированном в прошлом году»,- заметил он.

По словам главы города, на модернизацию главных концертных площадок города Пскова – Дома офицеров и ГКЦ за последние пять лет выделено более 30 миллионов рублей. «Развитие сферы культуры города обеспечивается системной поддержкой музыкальных и художественных школ. Выделяются средства на закупку музыкального оборудования и инструментов, ремонт инфраструктуры, учебных классов и сцен», - сообщил он.

«Ежегодно город Псков входит в топ 10 самых популярных городов для туризма. За последние пять лет рост туристического потока составил 38%, и за это время открыто более 20 гостиниц различного уровня», - рассказал руководитель о достижениях в сфере туризма.

Он также напомнил, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова в 2025 году началась реализация проекта «Рождество начинается здесь», на который предусмотрено более 100 миллионов рублей на трехлетний период.

Особое внимание уделяется вовлечению горожан в занятия физической культурой и спортом, работе с молодежью. «В 2025 году количество занимающихся физической культурой достигло более 70 тысяч человек, и за прошедшие 5 лет этот показатель стабильно растет. Это стало возможно благодаря развитию спортивной инфраструктуры города. С 2021 года построено 6 ФОКОТов, 4 многофункциональные площадки, 2 скейт-парка и волейбольная площадка», - рассказал он.

В диалоге с жителями

В дорожной сфере благодаря двум нацпроектам за последние пять лет удалось привести в нормативное состояние порядка 65 км уличной дорожной сети города. В 2025 году было отремонтировано 12 дворов и 9 проездов на сумму более 40 млн рублей. Всего за последние годы приведено в порядок 96 дворовых территорий и 76 проездов.

«2025 год показал, что территориальное общественное самоуправление - эффективный инструмент для модернизации общественных пространств города. На реализацию 37 проектов было выделено порядка 29 млн рублей. В текущем году отмечаем положительную тенденцию по активности наших горожан. 87 заявок подано для участия в городском конкурсе ТОС, а 22 проекта уже победили в областном конкурсе. Мы делаем все, чтобы идеи жителей нашего города находили отклик и были реализованы», - заметил глава.

В 2025 году проект Корытовского парка стал победителем десятого Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в рамках президентского проекта «Инфраструктура для жизни». За последние 5 лет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 13 общественных территорий. «Отдельно хочу поблагодарить наших горожан за активное голосование по благоустройству общественных территорий в рамках «Формирования комфортной городской среды». Ваше активное участие помогает привлекать дополнительные средства на создание удобных, современных общественных пространств», - отметил Борис Елкин.

Ведется беспрецедентная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры города.

Благодаря программам муниципальных предприятий в городе Пскове заменено порядка 33 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также более 50 км тепловых сетей. Продолжается системная деятельность по расселению ветхого аварийного жилья, растет инвестиционная привлекательность города. А для создания единой визуальной среды и улучшения внешнего облика Пскова в 2021 году началась реализация дизайн-кода вывесок, что способствует сохранению культурно-исторической идентичности и целостности архитектурного наследия города.

Глава города обратил внимание на важность активного диалога с жителями, благодаря чему удается оперативно реагировать и решать вопросы, которые возникают в различных сферах жизни города. «В 2025 году обработано около 7,5 тысяч обращений, которые поступили по почте, в социальных сетях, на личных приемах и через платформу обратной связи «Решаем вместе». Большинство обращений связано с вопросами благоустройства, работой ЖКХ, социальной сферой и поддержанием чистоты в городе. Особое внимание я уделяю коммуникации с горожанами посредством соцсетей, поскольку именно такой способ общения позволяет быстро получать обратную связь и своевременно решать важные проблемы наших жителей», - рассказал глава Пскова.

«Сегодня наш город — это современное, благоустроенное пространство, созданное для комфортной жизни и полноценного отдыха. Благодаря нашим с вами совместным усилиям, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и правительства региона, депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы, сенаторов, правительства Российской Федерации и президента Владимира Владимировича Путина, в Пскове реализуются важные социальные и инфраструктурные проекты. Отдельно хочу поблагодарить за работу своих заместителей и сотрудников администрации города Пскова. Впереди нас ждут новые горизонты развития и большие перспективы», - отметил он.

Погружение в проблематику

Знание актуальных проблем города и погружение в них глава Пскова продемонстрировал и отвечая на вопросы депутатов. «Приятно быть свидетелями позитивных перемен в нашем городе, это отмечают и жители, и гости. По своему округу хочу поблагодарить за содействие в строительстве ФОКОТа 20-й школы. Это хороший стадион с покрытием, с дополнительным оборудованием для занятий, причем не только для школьников, но и для жителей», - сказала депутат городской Думы по округу № 13 Галина Неваленная. И спросила докладчика, закладываются ли средства для поддержания ФОКОТов в хорошем состоянии.

По словам Бориса Елкина, эти объекты, в основном, находятся на балансе средних общеобразовательных учреждений. «Соответственно, мероприятия по их содержанию предусмотрены. Но если будет стоять вопрос уже о замене или ремонте оборудования, мы будем его решать. Тем более, есть опыт такой работы с другими спортивными площадками, которые были построены ранее», - сказал он. В частности, такие работы проводятся в скейт-парке.

«Меня в соцсетях иногда спрашивают, почему для этой площадки выбраны деревянные покрытия, которые быстро изнашиваются. На самом деле, это не для того, чтобы чаще менять, а ради безопасности наших детей. Бетонные конструкции предусматривают более высокие навыки и умения», - пояснил он.

Депутат по округу №7 Ольга Федорова поблагодарила главу города за вклад в сферу образования, но вопрос задала, касающийся отошедших округу земель военного ведомства и их благоустройства.

«Конечно, все сразу сделать не сможем. Очень знаковое в истории нашей страны место — «Шталаг» - требует благоустройства. Суммы нужны большие, и без поддержки правительства РФ нам, наверное, будет сложно», - сказал Борис Елкин.

Что касается других земель, которые относятся к муниципальной собственности или к многоквартирным домам, по его словам, теперь есть возможность реализовывать там проекты ТОС. Причем, часть объектов из 87 заявок, направленных на городской конкурс ТОС, - территории, которые находятся на бывших землях Минобороны. «Работа планомерно ведется», - заверил он.

«Вы слышите и слушаете граждан. И по мере возможности в рамках бюджета исполняете их просьбы», - отметила по итогам доклада главы депутат по округу №8 Наталья Юрченко.

Она добавила, что руководство города помогло решить вопросы ремонта в лицее №4 и обустройства навесов в детских садах. «Это очень большая помощь для наших жителей»,- сказала она. И задала вопрос, важный не только для восьмого округа, но и для многих псковичек — когда будет отремонтирован подъезд к женской консультации?

«Совместно с министерством здравоохранения, министерством транспорта и дорожного хозяйства мы прорабатываем вопрос ремонта подъездов ко всем учреждениям здравоохранения. Начнем с областной больницы. Следующий этап - женская консультация. Дальше - онкодиспансер. Парковка там вызывает много вопросов», - сообщил Борис Елкин.

Депутат Александр Баев поинтересовался насчет перспектив благоустройства дворовых территорий. «Мы изыскиваем все возможности», - сказал глава города. И посоветовал не относиться скептично к потенциалу ТОСов. «Этот механизм оказался действенным. Мы видим большое количество заявок по парковочным пространствам, ямочному ремонту, а также по многоступенчатому благоустройству дворов. На улице Набат есть ТОС, который реализовал проект по ремонту половины двора, и в этом году подал еще одну заявку. Надеюсь, они победят и двор доделают», - рассказал он.

Также, по его словам, дополнительные возможности дает инициативное бюджетирование. «Механизмы есть — надо стремится к лучшему»,- сказал он.

Кроме того, глава Пскова обратил внимание на то, что в этом году изменены критерии участия в конкурсе малых городов и исторических поселений. «Это тоже хороший механизм. Если в прошлом году мы получили на Корытовский лесопарк порядка 70 миллионов, то в следующем году подаем заявку на 150 миллионов рублей. В проект вошли сквер с гномиками, парк породненных городов и сквер возле храма Николы со Усохи. Это будет одна территория, погруженная в большую концепцию»,- сообщил он.

По словам Бориса Елкина, благодаря участию в конкурсе малых городов и исторических поселений, еще больше локальных пространств в Пскове могут попасть в программу «Комфортная городская среда». «Это позволит выявлять больше победителей - в следующем году их будет пять. Тем самым, мы увеличим вовлеченность горожан в этот процесс и число благоустроенных территорий», - отметил глава Пскова.

Не сбавлять оборотов

От вопросов депутаты перешли к обсуждению. За поддержку территориального общественного самоуправления главу города поблагодарил депутат по округу №1 Юрий Бурлин. А его коллега, Дмитрий Барабанов, назвал Бориса Елкина примером чиновника исполнительной власти, который «не только ставит задачи, но и сам погружен в проблематику, которую он озвучивает.»

«Меня искренне радует ваше знание проблематики городских вопросов. Радует, что вокруг вас сложилась команда профессионалов, на которую вы можете опираться. И это позволяет вам выполнять задачи в условиях даже ограниченности бюджета. Вы ставите высокие планки для себя и подчиненных. И я искреннее надеюсь, что это не финальный отчет. А вы еще потрудитесь на благо нашего города. Спасибо вам и вашей команде»,- сказал депутат по округу №14.

Положительно оценили работу и другие депутаты. «Искусство руководителя — уметь распорядиться ресурсами. За эти пять лет были тучные годы, когда нужно было провести все конкурсы и реализовать все проекты, Сейчас не очень тучные года, и тоже надо правильно распределить ресурсы, чтобы обеспечить функционирование города как живого организма. И тут проявляется талант руководителя в наборе команды и умении работать с депутатами городской Думы и жителями. Спасибо, что пять лет вы успешно руководите городом. Каждый отчет — это достижение, в котором мы все принимаем участие», - сказал Григорий Стороненков.

Депутат Олег Брячак особо подчеркнул, что теперь он не представляет партию «Справедливая Россия» и высказывается как «простой горожанин», который уже давно оценил результативность работы Бориса Елкина, еще на посту председателя комитета по транспорту. «Я помню, как вы порадовали целый город, который стоял в пробках из-за ремонта Советского моста, сдав объект чуть ли не на полгода раньше. Это для меня было показательно»,- заметил он.

«Есть такое понятие, как результативность. Я могу сказать, что вы и ваша команда результативны. Поэтому можно пожелать только - не сбавлять оборотов», - сказал он.

Завершая обсуждение, председатель городской Думы Александр Гончаренко отметил конструктивную работу главы Пскова с депутатским корпусом. «Борис Андреевич не пропускает ни одного профильного комитета, не пропустил ни одной сессии, участвует в контрольных выездах. Мы надеемся, что темпы его работы и любовь к жителям будут только нарастать», - поделился ожиданиями председатель Думы.

В свою очередь Борис Елкин выразил слова благодарности всем депутатам. «Это наша совместная работа. Только вместе можем достичь таких результатов. Будем работать дальше на благо нашего любимого города», - заключил он.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой