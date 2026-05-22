Мертвые внутри

В Пскове наконец-то появился специалист, который работает с деревьями. Это Максим Любичанковский, имеющий обширный практический опыт реализации проектов по озеленению. Дендролог, которого долго не хватало нашему городу, уже приступил к работе с зелеными насаждениями: оценивает состояние деревьев, выявляет аварийные и подбирает места для создания зеленых зон. На одной из таких экспертиз побывала Псковская Лента Новостей.

Находящаяся в исторической части Пскова улица Советская - одна из главных транспортных магистралей города, соединяющая площадь Ленина и улицу Вокзальную. Но при этом достаточно зеленая, с большими липами и кленами вдоль проезжей части. Вот только с этими деревьями из года в год возникает все больше проблем. Многие из них уже давно находятся в аварийном состоянии. Причем, не всегда это видно невооруженным глазом: вроде кроны зеленые, а под корой пустота, и корни превращаются в труху. Именно такие потенциально опасные насаждения и показал Максим Любичанковский.

Деревья страдают

Вдоль дороги напротив ремонтирующегося здания Псковской духовной семинарии - бывшего корпуса ПсковГУ на улице Советской - сразу несколько таких объектов. «Дерево расположено близко к проезжей части - на расстоянии 34 см. Как вы думаете, какое воздействие зимние реагенты и вибрационная нагрузка осуществляют на корневую систему?» - задал риторический вопрос специалист.

По его словам, соль попадает в грунт, повреждая корни дерева. Более того, сердцевина его тоже превращается в труху. На стволе образовалось небольшое дупло. Его глубину Максим Любичанковский измерил линейкой - 8 сантиметров! По расчетам специалиста, жить такому дереву осталось 7-8 лет. «Ветки уже частично без листвы. Дереву больно. Оно страдает и гибнет», - заметил он.

При этом недалеко от него такое же дерево, но оно находится на расстоянии 4-5 метров от дороги. «Разница видна: там богатая неугнетённая листва и полностью сформированная крона», - показал он.

Вдоль проезжей части растут и так называемые инвазивные растения. Например, клен ясенолистный, который вообще представляет экологическую угрозу: вытесняет местные виды растений, выделяя в почву вещества, подавляющие рост конкурентов.

Но даже это живучее растение подвергается губительному воздействию дороги. «Он имеет слабую древесную структуру, ломкий, недолговечный и может упасть. Или, например, вот береза - она тоже неправильной формы. Молодое дерево, но уже больное, - сказал специалист, показывая сухие почки дерева. - Поэтому современные нормы предполагают высадку деревьев подальше от дороги, от проездных путей».

«Сколько до беды?»

Но еще страшнее то, что внешне живые, но внутри уже сгнившие деревья несут реальную угрозу жителям города. Одно из деревьев по нечетной стороне улицы Советской поражено грибком, поэтому возле корней - глубокое дупло. «Кажется, что дерево хорошо живет. Как вы думаете, сколько до беды? Банальный ветер, и оно падает либо на проезжую часть, либо на пешеходов», - предположил дендролог.

По его словам, деревья в Пскове страдают в основном из-за неправильной обрезки и повреждений во время работ по содержанию дорог и тротуаров. И привел пример: над одной из лип проходит линия электропередач. Поэтому верхние ветви спилили, но работы были выполнены неправильно, и произошло заражение грибковой инфекцией. В то же время посаженная на расстоянии 5 метров от проезжей части липа - красивая, зеленая и с мощным стволом.

Еще один пример - клен около дома по адресу: Советская, 29а. Одноэтажное каменное здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. «Вот дерево, клён, наклонено. При падении оно может повредить памятник», - предположил дендролог.

В целом, на протяжении всей улицы потенциально опасных деревьев вдоль проезжей части - каждое первое. Многие из них держатся за счет коры, а сердцевины уже нет. «По правой стороне улицы Советской мы не нашли с вами ни одного живого дерева. Это угроза жизни и здоровью людей. Их надо удалять, потому что падать оно будет на пешеходную зону», - сказал он.

По словам Максима Любичанковского, сложно говорить, что в Пскове деревья «пилят неправильно». «Да, надо сохранять. Но сохранять надо живое. У нас ответственность перед жителями города за то, чтобы город был красивым, зеленым. Но в первую очередь безопасным», - уверен он.

У дендролога вызвал вопросы и многолетний дуб, расположенный на территории, не принадлежащей муниципалитету, - на зеленой зоне у дома 35. «Я бы на месте администрации дал предписание собственникам провести экспертизу данных деревьев. Он простоит еще лет 10, но парусность большая. Надо принимать меры», - заявил специалист после визуального осмотра дерева. И тут же записал видеообращение для главы города Бориса Елкина.

Правильное озеленение

Понятно, что безопасность жителей на первом месте. Но если аварийные деревья постепенно удалять, чем компенсировать их отсутствие?

«Я бы не рекомендовал сажать на этих же местах. Мы получим ту же самую картину», - сказал специалист.

Но сохранить Пскову статус зеленого города можно, организовав озеленение на других участках муниципальной территории. «Если каждый год будем высаживать новые деревья, мы сможем все обновить. Сейчас общественники вышли с предложением в Корытовский лесопарк высадить 8 тысяч саженцев, деревьев, хвойной породы для омоложения его. Хорошая инициатива. Кроме того, сейчас много проектов по благоустройству. Надо формировать зеленые зоны», - заметил он.

Максим Любичанковский также показал примеры правильной высадки зеленых насаждений. Например, на улице Свердлова, где пока небольшой трафик движения, молодые деревья высажены на расстоянии 4-5 метров от проезжей части. Правильно устроены зеленые зоны и на реконструированной несколько лет назад улице Калинина. «Вот пример вам улицы, где кустарник посажен правильно. Когда вижу пример такого озеленения, меня как специалиста это радует. Нормы по высадке деревьев не просто так придумываются. Посмотрите, правильно организовано пространство - и ты чувствуешь себя не в городе, а на природе. Это идеальная среда, которая должна быть».

«Город - это экосистема, которая развивается не один год. С 90-х годов прошлого века из-за отсутствия финансирования у нас не проводилось озеленение в городе. И то, что сейчас делает Борис Андреевич (Елкин - прим.ред.) - это очень большой шаг», - говорит он.

Максим Любичанковский признался, что рад принять участие в этой работе. «Когда ты живёшь в этом городе, у тебя двое замечательных сыновей, хочешь оставить им зелёный, красивый город. Почему я занялся дендрологией и судебно-дендрологической экспертизой? Потому что эта проблема актуальна сейчас для города и требуется помощь. Мы с городской и региональной властью делаем одно большое общее дело», - сказал он.

При этом он отметил, что нужно учитывать и современные потребности города, например, необходимость формирования удобной улично-дорожной сети. Поэтому цель работы дендролога, как и других специалистов по благоустройству, - сделать город не только зеленым и красивым, но и комфортным для его жителей.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой