Двор на улице Ботвина в Великих Луках асфальтируют по наказу избирателей

Подрядная организация завершила подготовку основания и сформировала уклон для отвода воды во дворе дома №11, корпус 2 на улице Ботвина, и теперь специалисты приступают к асфальтированию территории строго по графику. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков («Единая Россия») на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Дмитрия Белюкова

«Сегодня мы вместе с коллегой по депутатскому корпусу Николаем Ивановичем Андросовичем проконтролировали ход работ по благоустройству дворовой территории, — отметил Дмитрий Белюков. — Многие жители микрорайона хорошо знают этот двор. Мы неоднократно поднимали вопрос его ремонта на встречах с горожанами, и он вошёл в число наказов избирателей. Поэтому особенно важно, что сегодня работы идут в соответствии с графиком».

Депутат уточнил, что подрядчик уже демонтировал старое асфальтовое покрытие. Строители выполнили подготовку основания и сформировали необходимый уклон для отвода дождевых и талых вод. Сейчас специалисты завершают подготовительный этап, после чего они приступят к асфальтированию территории.