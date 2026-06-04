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Великолучанка доверилась «интернет-жениху» и потеряла более 200 тысяч рублей

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Жительница Великих Лук перевела более 200 тысяч рублей иностранцу, с которым познакомилась в интернете, и потеряла деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщина познакомилась в Сети с мужчиной, который представился врачом, работающим в составе миротворческой миссии на Ближнем Востоке. В ходе переписки он сообщил, что для встречи с ней в отпуске ему необходимо получить отпускной сертификат, для залога которого требуются деньги. Затем «жених» заявил, что у него возникли финансовые проблемы, и попросил великолучанку одолжить ему некую сумму.

В итоге женщина перевела на указанный им счет несколько платежей на общую сумму более 200 тысяч рублей. После этого новый знакомый перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют.

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