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С октября в России произойдет ряд изменений в работе маркетплейсов

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В России с 1 октября вступает закон о платформенной экономике, в том числе он обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах, что повысит уверенность в легальности и безопасности товаров, рассказал президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

В конце июля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

«Основное, что будет влиять на потребителя, — это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100 процентов легален и безопасен», — сказал Дурдыев.

Платформам запретят продавать изъятые из оборота товары, включая БАДы, лекарства и медицинские изделия без регистрации. По словам президента АЦП, если товара нет в официальных реестрах — его просто не допустят на витрину, пишет РИА Новости

Помимо этого, изменения предусматривают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Дурдыев объяснил, что платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции снимать за 48 часов.

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