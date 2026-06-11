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Сбои в работе системы безналичной оплаты могут произойти в Великих Луках из-за повышенной нагрузки

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Сбои в работе систем безналичной оплаты могут произойти в Великих Луках из-за праздничной торговли, которая состоится завтра, 12 июня, на территории мемориального комплекса имени А. Матросова с 16:00 до 23:30. О технических нюансах предупредили в администрации города Великие Луки. 

«В период проведения торговли, из-за большого количества посетителей и активного использования мобильных устройств, возможны временные сбои в работе мобильного интернета. Это может повлиять на работу систем безналичной оплаты», - отметили в администрации. 

В случае проблем с интернетом, некоторые точки продаж могут временно перейти на прием наличных денег. Это связано с тем, что банковские терминалы и системы онлайн-оплаты могут не функционировать без стабильного интернет-соединения.

Местным жителя и гостям города рекомендуют заранее уточнять у продавцов, какие способы оплаты доступны в конкретной точке продаж, а также иметь при себе наличные деньги.

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