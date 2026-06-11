Первый тренировочный полет перед встречей воздухоплавателей прошел в Великих Луках

Первый тренировочный полет перед Международной встречей воздухоплавателей прошел в Великих Луках, подняв в небо несколько экипажей. Среди них — аэростат «АэроНаТЦ» под управлением пилота из Великих Лук Ивана Сундукова, сообщили организаторы мероприятия в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание Великие Луки» / «ВКонтакте»

Задачей вылета стала отработка слаженности экипажа, проверка техники и предварительное знакомство с локальными ветровыми условиями. Как отметил сам Иван Сундуков, полет совместил в себе и практическую, и эмоциональную составляющие:

«Сегодняшний полет — и тренировочный, и в удовольствие. Больше всего — именно удовольствие», — резюмировал пилот.

Для него этот вылет стал не просто этапом подготовки к соревнованиям, но и продолжением давней традиции. Иван Сундуков признался, что любовь к аэростатам зародилась у него в детстве:

«Как в семь лет, маленький, увидел аэростаты — и влюбился, видимо. Хотел полететь. И моя мечта сбылась в 2008 году», — поделился пилот.

С тех пор с небом Иван Сундуков не расстается. Тем временем аэростат «АэроНаТЦ» показал штатную работу всех систем. Экипаж выполнил программу вылета в полном объеме. Впереди — основные старты Международной встречи воздухоплавателей.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».