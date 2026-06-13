Кей‑граб в Великих Луках отменен из-за погодных условий

Организаторы 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках приняли решение не проводить кей‑граб и совершить свободный полёт в прилегающих районах из‑за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в официальной группе мероприятия.

Как следует из обращения к великолучанам и гостям города, направление и скорость ветра не позволяют обеспечить безопасный полёт.

«Рассмотрев метеообстановку на предполётном брифинге, было принято решение не проводить кей‑граб и совершить свободный полёт в прилегающих районах. Направление и скорость ветра не позволяют совершить безопасный полёт», - говорится в сообщении.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».