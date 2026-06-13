«30 лет под облаками»: история воздухоплавателя Андрея Чижова из Великих Лук

Андрей Чижов из Великих Лук — один из участников юбилейной 30‑й Международной встречи воздухоплавателей. Он связал свою жизнь с воздухоплаванием ещё в 1998 году, начав с волонтёрства на соревнованиях в родном городе. О его пути в воздухоплавании рассказали в официальной группе мероприятия.

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки»

Мужчина связал жизнь с воздухоплаванием в 1998 году, когда сам попросился волонтёром на соревнования в родном городе — в команду из Феодосии. Как член команды, он летал с пилотами Юрием Перьковым и Виктором Линским, а в 2002 году прошёл обучение на обсервера (судью‑измерителя), и с тех пор работал с разными пилотами.

В 2009‑м Андрей Чижов купил аэростат и начал летать штурманом с давним другом — пилотом Екатериной Лариковой, а уже через год, в 2010‑м впервые поднялся в небо как пилот. Гордость Андрея Чижова — команда из друзей детства. Среди них Иван Хвоинский, отмечающий в этом году 30‑летний юбилей в воздухоплавании, и Денис Смирнов, прошедший путь от помощника до штурмана. Вместе они ездят на соревнования по всей стране и живут общей страстью к небу.

Андрей Михайлович с теплотой говорит о традициях воздухоплавания и мечтает побывать на 50‑летии знакового мероприятия: «Мы жили этими соревнованиями, ждали их. Очень рады, что они продолжаются из года в год».

Великие Луки давно стали местом притяжения воздухоплавателей, а такие люди, как Андрей Чижов, делают сложившиеся традиции живыми и вдохновляющими.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».