«Постскриптум»: Бензиновый кризис как вызов для власти 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

Бензиновый кризис: топливо есть, но его как бы нет – основной вызов для политики и экономики

Почти все определились с кандидатами. На минувшей неделе вновь были съезды и конференции партий – что нового?

Новое уголовное дело о превышении полномочий и приговор живодеру – новости из судов.

Нужно ли усилить контрольные функции Заксобрания региона? Об этом и многом другом поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.