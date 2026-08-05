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Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области

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Во все муниципалитеты региона поступил бензин марки АИ-95. Наличие топлива в Порховском, Дновском и Дедовичском муниципальных округах проверил лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во всех трех районах работают АЗС «Сургутнефтегаз», представители других топливных компаний отсутствуют. Последние недели на заправках фиксировались перебои с обеспечением бензином марки АИ-95.

«В настоящее время бензин этой марки реализуется с ограничением по литражу. Бензин АИ-92 и дизельное топливо отпускаются без ограничений. Очередей на заправках нет», — проинформировала министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко.

Михаил Ведерников посетил несколько АЗС, пообщался с жителями районов, которые в этот момент заправляли свой транспорт. В беседе с губернатором один из автолюбителей сообщил, что на своем примере замечает стабилизацию ситуации и сложностей с заправкой нет.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер в свою очередь поблагодарил главу региона за стабильное обеспечение топливом медицинского спецтранспорта, что позволило медикам даже в самые сложные периоды работать бесперебойно.

На одной из заправок Михаил Ведерников пообщался с представителем одного из муниципальных филиалов Отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Глава региона поблагодарил дружинников за работу с гражданами, помощь в разведении потоков автотранспорта на АЗС в период действие ограничительных мер.

Объекты топливной сферы в районах вместе с губернатором в этот день посетили председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор от региона Алексей Наумец и другие официальные лица.

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