Заправиться АИ-95 сейчас можно во всех муниципалитетах Псковской области — губернатор

Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области. На отдельных АЗС он еще может отсутствовать, но заправиться теперь можно в каждом районе, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил Михаил Ведерников, на этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза «топливного кризиса» позади. Сегодня губернатор планирует рабочий выезд в районы и проверит наличие топлива на АЗС.

«Благодарю руководство топливных компаний, что в этот непростой период мы вместе находили решения и по максимуму шли друг другу навстречу. Но в целом рассчитываю, что на этом тема исчерпана», - заключил глава региона.

На сайте Псковской Ленты Новостей вчера стартовал новый опрос на тему: Верите ли вы, что «топливный кризис» миновал?