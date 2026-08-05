 
Общество

Цены на бензин снизились в 46 регионах России

0

Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов данных Росстата.

Так, за неделю с 28 июля по 3 августа автомобильный бензин в Севастополе и Республике Крым стал дешевле примерно на 15%, а в Вологодской области - на 12,5%.

Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в восьми регионах - Тюменской (на 9,4%), Ивановской (на 7,1%) и Новосибирской областях (на 6,5%), а также в Дагестане (на 6,6%), Чувашии (на 6,5%), Марий Эл (на 6%), Коми (на 6%) и Карачаево-Черкесии (на 5,4%).

Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на 4% в Костромской, Липецкой, Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях и Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках, пишет РИА Новости.

Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Бензиновый кризис в Псковской области

Цены на бензин снизились в 46 регионах России

Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области

Заправиться АИ-95 сейчас можно во всех муниципалитетах Псковской области — губернатор
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026