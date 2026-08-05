Цены на бензин снизились в 46 регионах России

Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России, сильнее всего в Севастополе, следует из расчетов данных Росстата.

Так, за неделю с 28 июля по 3 августа автомобильный бензин в Севастополе и Республике Крым стал дешевле примерно на 15%, а в Вологодской области - на 12,5%.

Более чем на 5% снижение цен на бензин отмечено еще в восьми регионах - Тюменской (на 9,4%), Ивановской (на 7,1%) и Новосибирской областях (на 6,5%), а также в Дагестане (на 6,6%), Чувашии (на 6,5%), Марий Эл (на 6%), Коми (на 6%) и Карачаево-Черкесии (на 5,4%).

Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на 4% в Костромской, Липецкой, Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях и Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках, пишет РИА Новости.

Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.