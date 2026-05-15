 
Общество

«Единую карту псковича» планируют запустить с 1 сентября

0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание рабочей группы по внедрению проекта «Единая карта псковича», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В обсуждении приняли участие представители правительства области, региональных министерств, кредитно-финансовых организаций, а также исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в режиме ВКС.

Глава региона напомнил, что на прошлом заседании определена общая концепция реализации проекта: принято решение использовать технологическую платформу «Единой карты петербуржца». Это позволяет региону не создавать систему с нуля, а опираться на уже работающее и проверенное предложение.

«Задача — обеспечить запуск эмиссии карт с 1 сентября текущего года. Сроки сжатые, поэтому сейчас важно синхронизировать работу всех участников проекта, по каждому направлению понимать конкретную цель», — отметил Михаил Ведерников.

Планируется, что карта объединит платежный сервис, транспортные функции, получение социальных выплат, систему скидок и бонусов от партнеров. Для детей она также будет использоваться в качестве пропуска в школу и средства оплаты питания.

В рамках совещания заслушаны промежуточные результаты по основным направлениям работы.

О текущем статусе реализации проекта «Единая карта псковича» доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

С профильными управлениями и министерствами области проработаны вопросы внедрения в проект «ЕКП» первоочередных сервисов.

В частности, апробация транспортных функций будет проходить в Пскове на базе государственных предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне», так как там ранее были внедрены в работу услуги безналичной оплаты и учета поездок. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области также рассматриваются варианты участия в проекте частных великолукских перевозчиков.

Техническая возможность использования карты в образовательных учреждениях будет организована своевременно. В настоящее время в 19 школах Пскова проводится тестирование систем контроля доступа.

Перевод мер социальной поддержки на «Единую карту» псковича будет осуществляться по решению заявителя. Профильное министерство планирует начать внедрение сервиса в проект с предоставления средств регионального материнского капитала — до 20 тысяч рублей ежегодно на приобретение особого перечная товаров и услуг.

В рамках совещания также презентованы эскизы «Единой карты» псковича, которые победили по итогам общественных обсуждений. Это взрослая карта с изображением Псковского кремля на рассвете и детская карта с барсиком, который гуляет по берегу реки Псковы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026