«Единую карту псковича» планируют запустить с 1 сентября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание рабочей группы по внедрению проекта «Единая карта псковича», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В обсуждении приняли участие представители правительства области, региональных министерств, кредитно-финансовых организаций, а также исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в режиме ВКС.

Глава региона напомнил, что на прошлом заседании определена общая концепция реализации проекта: принято решение использовать технологическую платформу «Единой карты петербуржца». Это позволяет региону не создавать систему с нуля, а опираться на уже работающее и проверенное предложение.

«Задача — обеспечить запуск эмиссии карт с 1 сентября текущего года. Сроки сжатые, поэтому сейчас важно синхронизировать работу всех участников проекта, по каждому направлению понимать конкретную цель», — отметил Михаил Ведерников.

Планируется, что карта объединит платежный сервис, транспортные функции, получение социальных выплат, систему скидок и бонусов от партнеров. Для детей она также будет использоваться в качестве пропуска в школу и средства оплаты питания.

В рамках совещания заслушаны промежуточные результаты по основным направлениям работы.

О текущем статусе реализации проекта «Единая карта псковича» доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

С профильными управлениями и министерствами области проработаны вопросы внедрения в проект «ЕКП» первоочередных сервисов.

В частности, апробация транспортных функций будет проходить в Пскове на базе государственных предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне», так как там ранее были внедрены в работу услуги безналичной оплаты и учета поездок. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области также рассматриваются варианты участия в проекте частных великолукских перевозчиков.

Техническая возможность использования карты в образовательных учреждениях будет организована своевременно. В настоящее время в 19 школах Пскова проводится тестирование систем контроля доступа.

Перевод мер социальной поддержки на «Единую карту» псковича будет осуществляться по решению заявителя. Профильное министерство планирует начать внедрение сервиса в проект с предоставления средств регионального материнского капитала — до 20 тысяч рублей ежегодно на приобретение особого перечная товаров и услуг.

В рамках совещания также презентованы эскизы «Единой карты» псковича, которые победили по итогам общественных обсуждений. Это взрослая карта с изображением Псковского кремля на рассвете и детская карта с барсиком, который гуляет по берегу реки Псковы.