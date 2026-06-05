Виталий Рахманов: Следующим шагом должна появиться «Единая карта жителя СЗФО»

Следующим шагом после создания единых региональных карт жителей должно стать появление единой экосистемы, объединяющей жителей всего Северо-Запада. Таким мнением поделился начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги встреч в Северной столице.

Фото: Виталий Рахманов / «ВКонтакте»

На площадке экспертной дискуссии «Диалог регионов: ЕКП - карта, которая объединяет», организованной правительством Санкт-Петербурга, Виталий Рахманов встретился с коллегами из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Республики Коми. Также он принял участие в рабочей встрече с представителями банка «Россия», где одним из вопросов обсуждения стало участие банка в реализации проекта ЕКП «Псковская».

Начальник управления цифрового развития и связи Псковской области подчеркнул, что для региона запуск многофункциональной карты ЕКП «Псковская» - значимое и приоритетное направление.

«Благодаря использованию ИТ-платформы, созданной коллегами из Санкт-Петербурга, нам удалось существенно сократить сроки и стоимость внедрения этого сервиса в нашем регионе. На панельной дискуссии поделился своим мнением о перспективах проекта. На мой взгляд, следующим шагом должен стать переход от обособленных региональных карт к единой цифровой экосистеме жителя Северо-Запада. Жизнь современного человека давно не ограничена рамками одного субъекта: люди работают в Петербурге, отдыхают в Карелии, ведут бизнес в Ленобласти, проводят лето на Псковщине. Наша задача - сделать так, чтобы цифровые сервисы сопровождали человека "бесшовно" на всей территории округа, а карта жителя стала универсальным цифровым ключом к услугам, скидкам и льготам независимо от того, в каком регионе СЗФО находится её владелец», - считает Виталий Рахманов.

«Единую карту псковича» планируют запустить с 1 сентября.