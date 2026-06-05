Виталий Рахманов: Следующим шагом должна появиться «Единая карта жителя СЗФО»

Следующим шагом после создания единых региональных карт жителей должно стать появление единой экосистемы, объединяющей жителей всего Северо-Запада. Таким мнением поделился начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги встреч в Северной столице.
Фото: Виталий Рахманов / «ВКонтакте»
На площадке экспертной дискуссии «Диалог регионов: ЕКП - карта, которая объединяет», организованной правительством Санкт-Петербурга, Виталий Рахманов встретился с коллегами из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Республики Коми. Также он принял участие в рабочей встрече с представителями банка «Россия», где одним из вопросов обсуждения стало участие банка в реализации проекта ЕКП «Псковская».
Начальник управления цифрового развития и связи Псковской области подчеркнул, что для региона запуск многофункциональной карты ЕКП «Псковская» - значимое и приоритетное направление.
«Единую карту псковича» планируют запустить с 1 сентября.
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