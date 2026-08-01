 
Общество

Юрий Ильин: История Опочецкого края — летопись трудолюбия, стойкости и верности традициям

0

Сегодня, 1 августа, отмечается 99 лет со дня образования Опочецкого округа. Об этом пишет глава округа Юрий Ильин в мессенджере «Макс».

Фото: администрация Опочецкого округа

«История нашего края — это летопись трудолюбия, стойкости и верности традициям. С момента своего основания район, а с 2024 года округ, стал важным центром культуры Псковщины, местом, где бережно хранят память о прошлом и созидают будущее», - пишет глава округа.

По его словам, богатое наследие, уникальные обычаи и живописные пейзажи делают Опочецкий край особенным — он притягивает и дарит вдохновение тем, кто здесь живёт.

«Особые слова благодарности всем, кто своим трудом, талантом и неравнодушием вносит вклад в развитие территории. Пусть эта дата станет поводом ещё раз вспомнить, чем мы гордимся, и вдохновит на новые добрые дела! С праздником, дорогие земляки! С 99‑летием Опочецкого района!» - поздравляет Юрий Ильин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026