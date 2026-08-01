Юрий Ильин: История Опочецкого края — летопись трудолюбия, стойкости и верности традициям

Сегодня, 1 августа, отмечается 99 лет со дня образования Опочецкого округа. Об этом пишет глава округа Юрий Ильин в мессенджере «Макс».
Фото: администрация Опочецкого округа
«История нашего края — это летопись трудолюбия, стойкости и верности традициям. С момента своего основания район, а с 2024 года округ, стал важным центром культуры Псковщины, местом, где бережно хранят память о прошлом и созидают будущее», - пишет глава округа.
По его словам, богатое наследие, уникальные обычаи и живописные пейзажи делают Опочецкий край особенным — он притягивает и дарит вдохновение тем, кто здесь живёт.
«Особые слова благодарности всем, кто своим трудом, талантом и неравнодушием вносит вклад в развитие территории. Пусть эта дата станет поводом ещё раз вспомнить, чем мы гордимся, и вдохновит на новые добрые дела! С праздником, дорогие земляки! С 99‑летием Опочецкого района!» - поздравляет Юрий Ильин.