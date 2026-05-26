От инициативы к переменам: как преображается Опочецкий округ

Масштабные проекты по благоустройству и развитию общественных пространств реализуют в Опочецком округе. В том числе, жители предлагают собственные идеи, чтобы воплотить их в жизнь. В последние годы, например, территориальные общественные самоуправления реализовали несколько крупных проектов.

Как жители могут напрямую влиять на облик окружного центра и деревень, чему власти уделяют особое внимание и как опочанам получить средства на реализацию своих замыслов? В этом разбиралась Псковская Лента Новостей.

Фото здесь и далее: администрация Опочецкого округа

Прямо сейчас в Опочецком округе благоустраивают несколько общественных пространств.

Парк культуры и отдыха «Речная долина»

Парк культуры и отдыха «Речная долина» начнут создавать в Опочке на месте бывшего военного стадиона. Проект победил в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». Итоги подвели в августе прошлого года в Казани.

Работу над «Речной долиной» начали в октябре 2024 года с выбора общественной территории. После изучения мнений жителей Опочецкого округа, голосования в трудовых коллективах и заседания общественной комиссии приняли решение о благоустройстве. Анализ предложений жителей показал высокий спрос на активный отдых и занятия спортом. Как отметили в администрации округа, такой подход соответствует историческому назначению территории бывшего военного стадиона, все пожелания опочан учли при разработке проекта.

На реализацию направят свыше 65 млн рублей, подрядчика уже определили по итогам аукциона. Работы планируют завершить до 15 ноября 2026 года.

«Проектные работы по «Речной долине» проведены с учётом обеспечения доступности объекта всеми категориями граждан, в том числе маломобильными. В целях обеспечения безопасности будет осуществляться видеонаблюдение», — прокомментировал глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

Для Опочецкого округа это уже вторая победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2020 году в округе благоустроили территорию «Городской Вал».

Аллея Памяти

Благоустройство «Аллеи Памяти», расположенной рядом с Советской площадью, продолжили в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования в прошлом году.

На территории создадут дорожку и площадку под памятник из тротуарной плитки, заасфальтируют пешеходную дорожку, установят памятник участникам специальной военной операции, смонтируют современное освещение и проведут озеленение территории.

В настоящее время подрядная организация завершила первый этап работ. Специалисты уже выполнили спил деревьев, провели планировку территории и уложили покрытие из тротуарной плитки.

В соответствии с контрактом работы планируют завершить к октябрю текущего года.

Проекты ТОС

Территориальное общественное самоуправление представляет собой форму самоорганизации граждан, направленную на решение вопросов местного значения, непосредственно затрагивающих жизнь жителей конкретной территории. Благодаря ТОСам жители имеют возможность участвовать в управлении своим районом, улицей или домом, самостоятельно решать вопросы благоустройства, охраны общественного порядка, социальной поддержки населения и организации досуга.

ТОС «Истоки»

Система территориального общественного самоуправления развивается на территории Опочецкого округа с 2019 года. На сегодняшний день в муниципальном образовании работают 38 ТОСов. За все время проведения конкурса с 2019 года ТОСы реализовали 66 проектов на общую сумму 19,8 млн рублей.

Самыми активными участниками ТОСов администрация округа назвала сельских жителей, стремящихся развивать и благоустраивать свои территории. Основными направлениями работы стали создание детских площадок, ремонт водопроводов, контейнерных площадок, благоустройство общественных территорий.

В 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории округа благоустроили семь воинских захоронений.

Глава Опочецкого округа Юрий Ильин, отвечая на вопрос о наиболее запомнившихся проектах ТОС, отметил работу ТОС «Истоки», председателем которого является Любовь Савельевна Орехова, из деревни Барсаново. По его словам, ТОС реализовал в два этапа проект «Память должна быть достойной», в рамках которого жители благоустроили памятник 46-й танковой дивизии «Страну заслонили собой».

Также Юрий Ильин отметил деятельность ТОС «Лидер», под председательством Светланы Николаевны Федоровой. В рамках нескольких этапов работ жители выполнили благоустройство территории, привели в порядок прилегающую территорию около сельского клуба, установили памятный знак в честь освобождения деревни Лаптево и благоустроили площадку для проведения мероприятий, где разместили сцену, скамейки и фонари.

Территориальные отделы администрации работают в тесном взаимодействии с ТОСами, администрация постоянно оказывает помощь представителям ТОС в виде консультаций, встреч и обучающих семинаров, в том числе по вопросам оформления документов. Территориальное общественное самоуправление является связующим звеном между властью и населением и аккумулирует наиболее важные проблемы в жизни общества.

В нынешнем году ТОС направили на региональный конкурс 46 проектов. Победителями стали 38 проектов на общую сумму 14,1 млн рублей.

Важную роль в развитии ТОСов играет поддержка губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Благодаря этому на реализацию инициатив территориальных общественных самоуправлений направляются существенные средства из регионального бюджета. Примечательно, что объём финансирования не просто значителен — он увеличивается из года в год, что позволяет воплощать в жизнь всё больше социально значимых проектов.

Инициативные проекты

Опочка активно участвует в областном конкурсе инициативных проектов. С 2022 по 2024 год в городе благоустроили несколько общественных территорий на сумму 5,8 млн рублей.

Проект по благоустройству общественного пространства на улице Коммунальной в Парке Победы

Пространство на улице Автозаводской привели в порядок в 2022 году: вырубили кустарник, восстановили асфальтовое покрытие проезда к детскому саду, расчистили водоём, оборудовали пешеходную дорожку с освещением и установили скамейки.

Общественное пространство на улице Коммунальной в Парке Победы благоустроили в 2023 году: спилили аварийные деревья, выполнили планировку территории для укладки тротуарной плитки и установили сцену для уличных мероприятий.

Благоустройство пешеходной дорожки от ул. Рабочая до ул. Автозаводская г. Опочка - инициативный проект

В 2024 году отремонтировали пешеходную дорожку от улицы Рабочей до улицы Автозаводской: расчистили и спилили кустарник и мелколесье, отремонтировали покрытие, уложили водоотводные трубы, подсыпали дорожку и отремонтировали пешеходную лестницу.

В конце 2025 года в рамках конкурса «Лучшие инициативные проекты Псковской области» победил проект «Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую от улицы Береговой до улицы Медицинской». На его реализацию направят 2,2 млн рублей.

Как проходит отбор и финансирование

Как осуществляется отбор проектов для финансирования, рассказал глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

«В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор. Примечательно, что чаще всего за инициативу берётся одна сплочённая группа и выбирает задачу, жизненно важную для местных жителей. Яркий пример этого года — это проект по ремонту подвесного моста, от которого напрямую зависит удобство и безопасность людей», — пояснил он.

Уход за благоустроенными территориями будет осуществляться в рамках заключаемых муниципальных контрактов. «Взятые обязательства по уходу за благоустроенными территориями будут исполнены в полном объёме. Несмотря на наличие финансовых трудностей, мы будем изыскивать для этого необходимые средства», — заверил глава округа Юрий Ильин.

Он отметил, что темпы благоустройства можно охарактеризовать как стабильно положительные — ежегодно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают одну общественную территорию, отобранную по результатам голосования.

Таким образом, в Опочецком округе в настоящее время работают следующие механизмы привлечения финансирования на проекты благоустройства: в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»; по грантовой поддержке победителей конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды; по финансированию инициативных проектов и финансированию деятельности ТОС.

Опочецкий округ сегодня показывает пример того, как благоустройство перестаёт быть исключительно задачей власти и становится общим делом жителей. Причём речь идёт не только о крупных федеральных проектах с многомиллионным финансированием, таких как парк «Речная долина» или «Аллея Памяти», но и о небольших, на первый взгляд, локальных инициативах, которые напрямую меняют повседневную жизнь людей. Именно в этом, пожалуй, и заключается главный результат последних лет: у жителей появляется понимание, что их идеи действительно могут быть услышаны и реализованы.

Особенно показательно развитие территориального общественного самоуправления. За несколько лет ТОСы из инструмента общественной активности превратились в реальную силу, способную решать конкретные проблемы — от благоустройства памятных мест и общественных территорий до ремонта водопроводов и создания пространств для отдыха. Важно и то, что в округе постепенно складывается система поддержки инициатив: федеральные программы, региональные конкурсы, гранты, финансирование ТОС, что может создать для жителей не разовую возможность, а постоянный механизм участия в развитии территории. А значит, благоустройство здесь уже воспринимается не как отдельные проекты «сверху», а как последовательная работа, в которой у каждого есть шанс внести свой вклад.

Вероятно, именно в этом заключается главный смысл происходящих изменений: современная комфортная среда появляется там, где люди не остаются наблюдателями, а становятся участниками преобразований. Опочецкий округ сегодня показывает, что даже небольшие инициативы, если за ними стоят неравнодушие и совместная работа, способны со временем менять облик целого муниципалитета.

Екатерина Власьева