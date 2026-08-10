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Врачи рассказали о скрытых рисках для здоровья пожилых людей

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Почему диспансеризация после 65 лет — необходимость, рассказали в Псковской областной клинической больнице.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

«Наши родители и бабушки с дедушками часто отмахиваются от походов к врачу: "Зачем мне? Я и так нормально себя чувствую", "В моем возрасте уже ничего не изменить", "Не хочу вас беспокоить". Но мы-то знаем: забота о здоровье в старшем возрасте помогает сохранить независимость, бодрость и возможность радоваться каждому дню вместе с детьми и внуками», - сказали врачи.

Многие возрастные заболевания (гипертония, атеросклероз, глаукома, начальные стадии когнитивных нарушений) развиваются медленно и скрыто. То, что списывается на «нормальную старость» — забывчивость, легкая одышка, снижение слуха, — на самом деле часто поддается коррекции, если заметить проблему вовремя.

Именно поэтому для граждан старше 65 лет действует расширенная программа диспансеризации. Помимо стандартных анализов и ЭКГ, врачи проводят специфические скрининги, направленные на сохранение качества жизни:

  • Оценка риска падений и остеопороза (хрупкости костей).
  • Тестирование когнитивных функций (память, внимание, мышление).
  • Измерение внутриглазного давления (скрининг глаукомы).
  • Проверка слуха.
  • Онкоскрининг
  • Консультация врача-гериатра — специалиста, который знает все о здоровье пожилых людей и поможет грамотно скорректировать терапию хронических болезней.
«Часто пожилому человеку сложно самому разобраться с записью через Госуслуги или просто не хватает мотивации. Ваше внимание — лучшее лекарство. Позвоните родителям, помогите им записаться или просто сопроводите в поликлинику. Для них это будет не «очередная обязаловка», а проявление вашей любви. А для вас — спокойствие за самых родных людей, - призвали врачи.
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