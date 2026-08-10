Врачи рассказали о скрытых рисках для здоровья пожилых людей

Почему диспансеризация после 65 лет — необходимость, рассказали в Псковской областной клинической больнице.
Изображение: Псковская областная клиническая больница
Многие возрастные заболевания (гипертония, атеросклероз, глаукома, начальные стадии когнитивных нарушений) развиваются медленно и скрыто. То, что списывается на «нормальную старость» — забывчивость, легкая одышка, снижение слуха, — на самом деле часто поддается коррекции, если заметить проблему вовремя.
Именно поэтому для граждан старше 65 лет действует расширенная программа диспансеризации. Помимо стандартных анализов и ЭКГ, врачи проводят специфические скрининги, направленные на сохранение качества жизни:
- Оценка риска падений и остеопороза (хрупкости костей).
- Тестирование когнитивных функций (память, внимание, мышление).
- Измерение внутриглазного давления (скрининг глаукомы).
- Проверка слуха.
- Онкоскрининг
- Консультация врача-гериатра — специалиста, который знает все о здоровье пожилых людей и поможет грамотно скорректировать терапию хронических болезней.