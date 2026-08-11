Псковские справедливороссы рассказали о предложении ввести 13-ю пенсию

«Справедливая Россия» предлагает ввести 13-ю пенсию и перейти на ежеквартальную индексацию выплат, поскольку текущий средний размер пенсии в 25 243 рубля не обеспечивает достойную старость и существенно отстает от ориентира в 40% утраченного заработка. Об этом рассказали лидер регионального отделения партии Наталья Тудакова и агроном Александр Ножка в эфире радио ПЛН FM.

Наталья Тудакова обратила внимание на то, что средний размер пенсии в Псковской области на конец мая составил 25 243 рубля 92 копейки. При этом индекс потребительских цен в регионе к июню достиг 104,19% к декабрю прошлого года, то есть только за первое полугодие общий уровень цен вырос более чем на четыре процента.

Гостья студии указала, что Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда №102 (О минимальных нормах социального обеспечения), однако партийный анализ показывает: фактическое соотношение средней пенсии и средней зарплаты существенно ниже ориентира в 40% утраченного заработка, который закладывает система минимальных социальных гарантий.

Пенсия представляет собой не подарок человеку, а результат его многолетнего труда, разъяснил Александр Ножка. «Я всю жизнь работал рядом с людьми, которые не боялись тяжёлого труда. И считаю несправедливым, когда человек сорок лет работал, а выйдя на пенсию начинает считать, купить ему лекарства или продукты подороже», — поделился гость студии и добавил, что пенсия должна позволять человеку жить достойно, а не только удерживать его около официальной черты бедности.

Наталья Тудакова также заверила, что человек, честно работавший всю жизнь, имеет полное право на достойную старость, а выход на пенсию не должен приводить к резкому снижению уровня жизни.

Для исправления сложившейся ситуации «Справедливая Россия» выдвигает комплекс законодательных инициатив. Во-первых, партия предлагает перейти к ежеквартальной индексации пенсий, так как цены растут быстрее, чем раз в год. Во-вторых, депутаты добиваются введения 13-й пенсии в качестве дополнительной ежегодной выплаты в конце года. В-третьих, партия предлагает компенсировать работающим пенсионерам все индексации, которые они не получили за прошлые годы.