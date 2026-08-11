Печерянку оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженки Печорского района, обвиняемой в совершении фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В ходе судебного следствия установили, что подсудимая, имеющая регистрацию в одной из деревень на территории Печорского муниципального округа, в нарушение федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», поставила на учет по месту пребывания по адресу своего проживания гражданина Республики Таджикистан, при этом не имела намерения предоставлять иностранному гражданину данное жилое помещение для фактического проживания.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.