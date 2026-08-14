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Россиянам назвали способ вернуть переведенные ребенком мошенникам деньги

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Если мошенники убедили несовершеннолетнего перевести деньги со счетов родственников, их можно будет вернуть в случае, если банк не выполнил необходимые проверки операции. Об этом 14 августа сообщили в Службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

В ведомстве отметили, что из-за распространения случаев мошенничества законодательство возложило на кредитные организации обязанность выявлять подозрительные переводы и проверять операции, которые могут быть совершены без добровольного согласия клиента.

Одним из наиболее эффективных способов проверки в таких ситуациях считается звонок сотрудника банка клиенту с дополнительной идентификацией — например, с помощью кодового слова или другой информации, известной только владельцу счета.

«Позиции финансового уполномоченного и судов по этому вопросу должны стимулировать кредитные организации надлежащим образом выявлять операции по переводу денежных средств без добровольного согласия клиента, в том числе совершенные под влиянием мошенников, и проводить тщательную аутентификацию клиента в соответствии с действующим законодательством», — пояснил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что при отказе банка компенсировать ущерб граждане могут обратиться к финансовому уполномоченному для защиты своих прав.

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