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Администрация Псковского округа подала в суд на подрядчика из-за разрушенного покрытия спортплощадок

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Арбитражный суд Псковской области принял производству иск администрации Псковского муниципального округа к индивидуальному предпринимателю Аленникову А.А. об обязании исполнить гарантийные обязательства по контракту на выполнение работ по благоустройству общественной территории в деревне Неелово-1, сквера напротив дома 3 по улице Новой (1-я очередь). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

Согласно материалам дела № А52-3983/2026, между сторонами заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в деревне Неелово-1. Работы выполнены и приняты 23 сентября 2025 года. ⚽В период гарантийного срока заказчиком выявлены недостатки в резиновом покрытии спортивных площадок: на мини-футбольном поле и волейбольно-баскетбольной площадке имеются многочисленные дефекты, выражающиеся в нарушении целостности покрытия, его крошении, разрушении, деформациях, отслоениях и иных недостатках, препятствующих безопасной эксплуатации объекта и делающих невозможным его полноценное использование по прямому назначению.

⚽По результатам визуального осмотра администрация пришла к выводу, что для полного устранения таких недостатков требуется полная замена резинового покрытия спортивных площадок. Неустранение послужило основанием для обращения в суд.

????Предварительное и судебное заседания назначены на 16 сентября 2026 года.

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