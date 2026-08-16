Эксперт рассказала о рисках постоянных занятий с репетитором

Репетиторы всё чаще появляются у детей уже в начальной школе, однако постоянные занятия без необходимости могут мешать развитию самостоятельности. Об этом 16 августа рассказала эксперт в области интеллектуального развития детей Марина Май.

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«Мы еще не знаем, появится ли трудность, а уже начинаем ее «лечить». С обучением мы почему-то всё чаще поступаем именно так», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Май, ребенок может привыкнуть к постоянной помощи и перестать самостоятельно искать решения. Она подчеркнула, что репетитор нужен для устранения конкретных пробелов, подготовки к экзаменам, восстановления знаний после болезни или смены школы.

Эксперт добавила, что главная задача хорошего репетитора — научить ребенка справляться самостоятельно, а не сформировать зависимость от дополнительных занятий.