В Великих Луках для детей из семей группы риска проведут праздник «Скоро в школу» 26 августа

Праздничное мероприятие, завершающее благотворительную акцию «Скоро в школу», проведут для детей из семей группы риска в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Начало в 15:00.

«Программа подготовлена так, чтобы каждый ребёнок почувствовал внимание и заботу: гостей ждёт яркая интерактивная программа с играми, творческими активностями и весёлыми конкурсами. В финале праздника все ребята получат полезные подарки — наборы канцелярских принадлежностей, необходимые для учёбы, и сладкие сюрпризы», - поделились организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке предприятий города, которые откликнулись на социальный запрос и помогли сформировать подарочные комплекты канцелярских принадлежностей и сладких угощений.

Организаторами праздника выступают Центр социального обслуживания и благотворительный фонд «Объединение».