 
Общество

В Великих Луках для детей из семей группы риска проведут праздник «Скоро в школу» 26 августа

0

Праздничное мероприятие, завершающее благотворительную акцию «Скоро в школу», проведут для детей из семей группы риска в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Начало в 15:00.

«Программа подготовлена так, чтобы каждый ребёнок почувствовал внимание и заботу: гостей ждёт яркая интерактивная программа с играми, творческими активностями и весёлыми конкурсами. В финале праздника все ребята получат полезные подарки — наборы канцелярских принадлежностей, необходимые для учёбы, и сладкие сюрпризы», - поделились организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке предприятий города, которые откликнулись на социальный запрос и помогли сформировать подарочные комплекты канцелярских принадлежностей и сладких угощений. 

Организаторами праздника  выступают Центр социального обслуживания и благотворительный фонд «Объединение».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026