46 бойцов Красной Армии перезахоронили после Вахты памяти под Невелем

Завершилась международная молодёжная Вахта памяти «Невельский фронт. Единство.Память.Победа», сообщается в группе поискового отряда «След пантеры» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Поисковый отряд «След «Пантеры» / ВКонтакте

«Это были 10 насыщенных поисковой работой, общением, дружбой ярких и незабываемых дня. 14 поисковых отрядов из разных регионов: Кемеровская область, Республика Коми, Саратовская область, Смоленск, Псков и Псковская область, Республика Казахстан, республика Беларусь. Более 400 участников!» - отметили в поисковом отряде.



Программа молодёжной «Вахты памяти» включала в себя множество направлений. Полевые поисковые работы проводились под руководством опытных наставников. Молодые люди учились основам военной археологии. Они работали с металлоискателями, щупами, участвовали в эксгумации найденных бойцов, учились работе с поисковыми документами.

Для участников проводились разнообразные лекции и мастер-классы. Спектр тем включал в себя истории конкретных военных операций, таких как Невельская наступательная операция октября 1943 года, тактическую медицину, строевую, тактическую и огневую подготовку.

«Вахта — это ещё и место для живого общения. Участники встретились с ветеранами боевых действий, смотрели и обсуждали патриотические фильмы, посетили реконструкцию боя ВОВ, убрали и привели в порядок воинское захоронение. Был конкурс художественной самодеятельности. Каждый отряд выступил со своим номером. И столько талантов в одном месте видел не каждый фестиваль!» - добавили в поисковом отряде.





Отмечается, что каждая вахта завершается церемонией торжественного захоронения найденных бойцов с соблюдением всех воинских почестей.

«Это самый эмоциональный момент, когда дни тяжёлой работы венчаются актом высшей справедливости — обретением павшими вечного покоя. Как закономерный итог хорошей поисковой работы, на воинском мемориале Турки-Перевоз упокоились 46 бойцов РККА. Благодаря медали "За отвагу" опознан один из них: рядовой 1190-го СП, 357-й СД Гарипов Закир, 1904г.р. Для современной молодёжи участие в «Вахте памяти» становится мощным опытом взросления. Это школа ответственности, взаимовыручки и настоящего, деятельного патриотизма. Здесь история перестаёт быть абстрактной датой и превращается в конкретную судьбу солдата, который когда-то защищал эту землю. Такие мероприятия показывают, что память о Великой Победе — это не застывший монумент, а живой процесс, в котором новое поколение принимает самое активное участие, обеспечивая неразрывную связь времён», - подчеркнули поисковики.

